60年洪水侵襲！驚見「逃命蜘蛛海」淹沒民宅　驚悚畫面曝

▲民眾拍下自家外牆攀附著成千上萬的大量蜘蛛。（圖／翻攝自推特／@YahooNewsAU）

實習記者閔文昱／綜合報導

澳洲東部新南威爾士州（New South Wales）近期爆發60年來最嚴重洪災，當地1.8萬居民被迫離開家鄉。不僅人們紛紛往高處避難，大批的蜘蛛也跟著「躲進」當地民眾的屋內或爬上院子圍籬避難，嚇得不少人直呼「真是太瘋狂了」。

根據《CNN》報導，澳洲東岸部分地區降雨量達1000毫米，且預期可能還會持續整個星期，瘋狂的降雨導致河水暴漲，切斷了道路和橋梁，連野生動物的棲息地都受到影響。有民眾目擊，成千上百隻蜘蛛在洪水來臨前爬上了圍牆、柵欄，然後衝進了屋內，部分沒有來得及逃離的蜘蛛就倒在門口「橫屍遍野」。

▲生活在長草或其他植物中的蜘蛛因洪水來襲，全都湧出來避難。（圖／翻攝自推特／@wordsbymt）

居住在新南威爾士州馬克市（Macksville）的威廉絲（Melanie Williams）表示，她這輩子從沒看過這樣的景象，隨著水位不斷上升，自家前院的信箱也逐漸被淹沒，但也越來越多黑色小蜘蛛盤據在上面，「老天阿，是蜘蛛耶！我超害怕蜘蛛，以前偶爾會在附近看到蜘蛛，但水患讓數千隻蜘蛛爬滿家中前院的圍籬，看到這樣的畫面真的是嚇壞了。」

從畫面中可以看到，密密麻麻的蜘蛛爬滿了圍牆、柵欄等處，宛如「蜘蛛海來襲」。雪梨大學綜合生態小組成員迪特爾•霍楚利表示 :「蜘蛛因生活在長草或其他植物中，因此不容易被人們發現到，但受到洪水影響，他們必須被迫遷徙，像人們一樣爬到更高的地方，以免被淹沒，而蜘蛛並不會飛，所以只能爬著逃離洪水。」

春、夏季是蜘蛛出沒的巔峰時期，除此之外，這次的洪水也讓不少民眾發現家中出現許多蛇，牠們都爬往屋內較乾燥、溫暖的地方避難。根據當地天氣預報顯示，新南威爾士州未來的幾天還會迎來更多降雨，預估東海岸的部分地區降雨量將超過100毫米。

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