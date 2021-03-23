寧夏夜市爽嗑蚵仔！殼內「兩隻橘色蜘蛛」嚇壞他　內行卻喊：賺到

▲牠們叫豆蟹。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前逛寧夏夜市時，發現某攤烤蚵仔的殼內，居然出現兩隻狀似蜘蛛的不明生物，嚇得發文求解。對此，不少內行人留言解答；事實上，這是與牡蠣片利共生的豆蟹，就算吃下肚也無妨，甚至有許多老饕大讚好吃。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文提到，「寧夏夜市某個烤蚵仔攤裡面的蚵仔發現的，誰解釋一下這怎麼做到的？」

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只見殼上的確有兩個外型像蜘蛛又像蟹類的生物，除了有八足外，腹部呈現橘色光澤，讓許多不知情的網友驚呼，「好像異型」、「戰慄時空」、「哇！第一次看到，感覺好吃」、「還有客人說過，蚵仔湯裡怎麼有蜘蛛」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

其實，牠們叫豆蟹，俗名為蚵蟳，雌性豆蟹經常會躲到牡蠣裡面棲息，而雄性的若想交配，就會跟著鑽進去，這樣的寄生方式，對牡蠣沒有傷害，在生態學上稱為片利共生。

雖然在挖蚵仔的過程中，蚵農會盡可能將牠去除，但難免有疏漏，若不敢吃挑掉即可，但其實吃下肚也沒關係，甚至有蚵農阿嬤笑讚，「很好吃，吃了有鈣質。」

另外，內行網友也紛紛笑回，「傻子！這才是好吃的」、「這還滿好吃的，就跟燒酒螺裡的蝦子一樣可遇不可求」、「豆蟹香香的超好吃」、「這很好吃，小時候常吃這很甜」、「算是賺到了！這個好吃」。

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