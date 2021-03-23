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口味超特別！5大星座「你越怪，他越愛」　水瓶驚喊準：每一句都中

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

 ▲在挑選另一半，你也被發現口味超特別？（示意圖／記者李佳蓉攝）

 記者李佳蓉／綜合報導

挑選完美對象，每個人心中都具備一套標準！但有些人挑人眼光獨到，常讓身邊的人跌破眼鏡。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》就分享「你越怪，他/她越愛」的5大星座，在和大家相處時，行為舉止、想法越特別的人，越能吸引他/她們的目光。水瓶座網友看完驚呼：「太準太中肯了吧，每一句都中！」

安德魯分析5個「不怪不愛」的星座，他/她們挑選另一半的眼光實在太獨到。除了觀察自己的太陽外，還要看月亮及金星。

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1.雙子座
一向跟著感覺走的雙子座，可別看他/她們平常嘻嘻哈哈，彷彿「行走版的快樂散播機」，事實上在挑選對象時非常嚴格，會發現許多別人看不到的小細節，但同時也莫名容易被感動。雙子想法變動很快，有時連自己都搞不懂自己，因此也讓雙子在感情中對於「特別難懂」的人，足以激起他/她的興趣與想征服的心，越具有挑戰性，他/她們的鬥志越高昂。

2.射手座
堪稱「怪人吸引器」的射手，喜歡的對象個性極端，像是特別吵鬧、特別活潑、特別安靜等等，與眾不同才能勾起他/她的興致。談戀愛時射手會將自己帶入許多電影情節中，越是轟轟烈烈、坎坷的路越能激起他/她們想要挑戰、克服的心。尤其對於年輕的射手來說，本來懷抱夢想及期待，但在很多現實層面無法完整考慮到時，在感情中發生一見鍾情的機率特別高，也因此容易有判斷錯誤的時候。

口味超特別！5大星座「你越怪，他越愛」　水瓶驚喊準：每一句都中。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.摩羯座
摩羯挑對象有2個方向，第一為希望另一半是有氣質的乖乖牌，此外也會對與自己差異很大的人感到有興趣，例如年齡差距、社會地位差距。無論是視覺上或是性格特質明顯特別，都能吸引到他/她。但要小心的是，有特色的人通常也都很有主見，做人處事風格獨特有時讓摩羯難以駕馭，在無法順著他/她們步調走時，就會覺得自己有點受虐，但反而能激起想要征服對方的慾望。

4.牡羊座
牡羊憑藉著一股衝動及當下的感覺就可以開啟一段戀情，對愛情有極大的想像，每次的感情對他/她們來說都是一種賭博，一旦愛上了就會全身投入、用力去愛。對於感情，牡羊耳根子超級硬，不聽他人相勸只會照著自己的想法走、無法撼動，因此感情路上走得很辛苦。

牡羊容易被帶有濃厚獨特個人特質的人所吸引，在感情世界中他/她們只求開心、與對方聊得來，不太會計較外表的條件，認為相處起來快樂最重要。或許大家看起來都覺得奇怪的人，看在牡羊眼裡很特別，覺得與眾不同，就連想談的戀愛也是一樣。

5.水瓶座
聰明的水瓶座要進入一段感情前需要很長的觀察期，必須先確認能否和他/她有交流。要讓水瓶愛上是件不容易的事情，因為他/她實在太難懂，只喜歡跟「同類型」的人在一起，普通人是無法擄獲他/她們的心的。重感情的水瓶，挑另一半眼光也令人驚訝，因此可別小看他/她們的伴侶，具有獨特魅力，能輕易走進他/她的心成為戀人，絕對不是省油的燈。

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