女登山客抹茶山縱走聖稜線失聯3天　氣溫驟降警消加強搜尋

▲警消等人員搜救在三角崙山失迷失3天的45歲阮姓女登山客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭45歲阮姓女登山客，20日一早從礁溪「抹茶山」聖母山莊，疑似要縱走聖母山莊與烘爐地山兩地綿延山頂稜線，但當天下午即失聯至今，因冷氣團山區氣溫驟降，且下雨濃霧，阮女衣著單薄，情況令人擔心。

蘭消防局表示，20日接獲李姓男子報案說他母親（45歲阮婦），22日上午10時許，獨自前往礁溪鄉聖母山莊登山，於三角崙山附近迷途，目前身體狀況良好，但無攜帶登山裝備、無充足之糧食飲水及禦寒衣物，請求協尋。

消防局出動消防人員及義消人員前往搜救，並通知林務局協助搜救，搜救人員由通天橋沿途上聖母山莊往三角崙山附近搜尋，但未找到阮婦。

21日又派遣第一大隊所屬搜救人員（含空拍機）及林務局持續上山搜尋，另派遣消防局登山經驗豐富之陳秋霞科員加入搜尋行列。並通知新北市政府消防局派員加入搜救。

22日更出動搜救人員、林務局、噶瑪蘭救難協會、新北市政府 消防局持續上山搜尋，搜救路線為到達三角崙山後分三組下切搜尋至阮婦最後發話定位點，主要搜尋位置為三角崙山西北側。另新北市消防局搜救人員1組5人搜尋位置為三角崙山東南側。

宜蘭消防局22日下午另加派消防人員10名，分兩組前往事故地點附近紮營持續搜救，但到22日晚間仍未見阮婦蹤影。

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