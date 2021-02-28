　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高中妹被同學約出門！6天後「躺屍」水庫邊...全身只包著床單　

▲▼ 湖南17歲少女遇害 。（圖／翻攝自新浪）

▲岳陽17歲的女高中生 。（圖／翻攝自新浪）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南岳陽市17歲的女高中生樂樂（化名）日前和友人出門後就失聯，家人苦尋數日，然而22日卻傳來噩耗。少女的屍體在水庫邊上被找到，身上僅包裹著床單，還被雜草掩蓋。警方今（28）日拘留了犯罪嫌疑人，對方是18歲的李姓國中同學。

▲▼ 湖南17歲少女遇害 。（圖／翻攝自新浪）

▲少女屍體在水庫邊上找到 。（圖／翻攝自新浪）

據《上游新聞》報導，17歲的樂樂還在讀高中，16日出門後就此失蹤。此後家人四處詢問，並查看路上的監視器，發現當時一名男子騎摩托車將女兒帶走，摩托車經過派出所門口，然後經過了車站，此後就不知去向。

因不知兩人蹤跡，家屬開始查找摩托車到底是從哪里來的，因當地一些村民家門口也安裝了監視器，於是他們四處走訪，並依據影片開始尋找騎車的人。家屬表示，最終他們發現騎車人可能是女兒的國中同學、已經進入社會的李男，隨後將這一資訊告訴了警方。

警方通過電話詢問過李男，起初對方稱他雖然將樂樂帶出門，但女孩被另外的人開車接走。22日警方又聯繫李男，其改口稱，樂樂跟他在浙江，人很平安，很快就會回家。

▲▼ 湖南17歲少女遇害 。（圖／翻攝自新浪）

▲犯罪嫌疑人是樂樂的國中同學 。（圖／翻攝自新浪）

當樂樂父親從民警處得知這一消息時，想到女兒很快會回家，心裡非常高興，然而事情並沒按照他預期發展，23日淩晨傳來噩耗。

警方告知說，樂樂已經遇害了，遺體就在村附近的水庫邊上，屍體蜷縮著，身上只包著床單，衣物都沒有了，臉上還有擦傷。

當地村民懷疑，少女生前遭遇過性侵。對此說法，樂樂爸爸表示，屍檢結果還沒有出來，目前不肯定女兒是否被侵犯過，遇害的過程警方目前也暫未向家屬通報。

根據27日消息，犯罪嫌疑人為女孩同村18歲村民李某傑，目前已被依法刑事拘留，當地警方正在進一步調查此案。

ET快訊
她當「台積電助工」20年買2房、開BMW　親戚：年薪至少20
下體狂冒「皰疹」！竹科男疑被前女友傳染　PO文爆料下場慘
吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知暖舉痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

高中妹被同學約出門！6天後「躺屍」水庫邊...全身只包著床單　

吳孟達生前最後發文　陸官媒：愛國者達叔永遠的主角

台灣「繞過代理買疫苗」還甩鍋大陸　人民日報：民進黨習慣動作

母開刀要86萬手術費！他厚臉皮向前妻借錢　收「5個字」秒淚崩

河北男服刑遭毒打成「睜眼昏迷」植物人！　看守所出面回應

開引擎蓋驚見「40cm肥鼠」！修車師傅尖叫逃跑　影片曝光

秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原狀

長髮嫩妹脫衣跪拜！全身剩紅色內衣…照片曝光網看傻：在城隍廟

牙縫挖出「發芽草莓籽」！女子拔牙一半傻眼　網友全笑了

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

高中妹被同學約出門！6天後「躺屍」水庫邊...全身只包著床單　

吳孟達生前最後發文　陸官媒：愛國者達叔永遠的主角

台灣「繞過代理買疫苗」還甩鍋大陸　人民日報：民進黨習慣動作

母開刀要86萬手術費！他厚臉皮向前妻借錢　收「5個字」秒淚崩

河北男服刑遭毒打成「睜眼昏迷」植物人！　看守所出面回應

開引擎蓋驚見「40cm肥鼠」！修車師傅尖叫逃跑　影片曝光

秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原狀

長髮嫩妹脫衣跪拜！全身剩紅色內衣…照片曝光網看傻：在城隍廟

牙縫挖出「發芽草莓籽」！女子拔牙一半傻眼　網友全笑了

輪椅有氧拳擊體驗營反應熱烈　請到前亞運國手當教練

南非幣、澳幣夯！成境外股票基金加碼熱門幣別

以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

樓下火災「要跑還是關門？」　小隊員曝解答…喊5次這迷思最致命

遭嗆「新冠病毒」！林書豪不點名誰說的　G聯盟已展開調查

超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

達叔臨終最後一幕　田啟文：聽見親友呼喚用力睜眼

芒果、蓮霧等水果也可能被弄掉　學者批大陸像流氓霸凌台灣

驗證了平行時空？2張駕照「100%相同」零破綻…掀網熱議：這很嚴重

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

厚臉皮向前妻借錢　他收5字淚崩

修車驚見40cm肥鼠　師傅尖叫逃跑

長髮嫩妹城隍廟脫光！只剩紅色內衣

牙縫挖出發芽草莓籽！女子拔牙一半看傻

女29樓搭電梯　瞬間墜到地下3樓

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

分紅縮水！華西村「爆發」擠兌危機

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

女家教約學生「成績好可做一次」　警發聲明了

服刑遭打成植物人！家屬質疑施虐

更多熱門

相關新聞

獨／軍訓教官戀上高中女學霸　多次打砲家長崩潰

獨／軍訓教官戀上高中女學霸　多次打砲家長崩潰

鍾姓男教官2014年與台中某學霸高中高三女學生發生師生戀，遭家長檢舉後，教育部祭出2大過懲處，國防部也據此認定他不適任，發退休金強制退伍。鍾男不服上訴，台中高等行政法院更一審認為，教育部懲處仍有裁量空間，准許撤銷原申訴決定、再申訴決定，由訴願機關再次審查，以保障鍾男權益。

為了證明清白　夫逼妻手放進熱油

為了證明清白　夫逼妻手放進熱油

協尋獲失聯多年家屬讓死者安息

協尋獲失聯多年家屬讓死者安息

渣男騙「試車」性侵10少女　重判13年10月

渣男騙「試車」性侵10少女　重判13年10月

武術狼師性侵2少女　上摩鐵逼笑拍不雅片

武術狼師性侵2少女　上摩鐵逼笑拍不雅片

關鍵字：

少女失蹤失聯高中生

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達和周星馳「交惡內幕」曝光！

男友夜夜要5次　女戰到身體壞掉

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

55歲的邰智源到底在拚什麼？

更多

最夯影音

更多
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」
屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面