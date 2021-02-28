高中妹被同學約出門！6天後「躺屍」水庫邊...全身只包著床單　





▲岳陽17歲的女高中生 。（圖／翻攝自新浪）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南岳陽市17歲的女高中生樂樂（化名）日前和友人出門後就失聯，家人苦尋數日，然而22日卻傳來噩耗。少女的屍體在水庫邊上被找到，身上僅包裹著床單，還被雜草掩蓋。警方今（28）日拘留了犯罪嫌疑人，對方是18歲的李姓國中同學。

▲少女屍體在水庫邊上找到 。（圖／翻攝自新浪）

據《上游新聞》報導，17歲的樂樂還在讀高中，16日出門後就此失蹤。此後家人四處詢問，並查看路上的監視器，發現當時一名男子騎摩托車將女兒帶走，摩托車經過派出所門口，然後經過了車站，此後就不知去向。

因不知兩人蹤跡，家屬開始查找摩托車到底是從哪里來的，因當地一些村民家門口也安裝了監視器，於是他們四處走訪，並依據影片開始尋找騎車的人。家屬表示，最終他們發現騎車人可能是女兒的國中同學、已經進入社會的李男，隨後將這一資訊告訴了警方。

警方通過電話詢問過李男，起初對方稱他雖然將樂樂帶出門，但女孩被另外的人開車接走。22日警方又聯繫李男，其改口稱，樂樂跟他在浙江，人很平安，很快就會回家。

▲犯罪嫌疑人是樂樂的國中同學 。（圖／翻攝自新浪）



當樂樂父親從民警處得知這一消息時，想到女兒很快會回家，心裡非常高興，然而事情並沒按照他預期發展，23日淩晨傳來噩耗。

警方告知說，樂樂已經遇害了，遺體就在村附近的水庫邊上，屍體蜷縮著，身上只包著床單，衣物都沒有了，臉上還有擦傷。

當地村民懷疑，少女生前遭遇過性侵。對此說法，樂樂爸爸表示，屍檢結果還沒有出來，目前不肯定女兒是否被侵犯過，遇害的過程警方目前也暫未向家屬通報。

根據27日消息，犯罪嫌疑人為女孩同村18歲村民李某傑，目前已被依法刑事拘留，當地警方正在進一步調查此案。