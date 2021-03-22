指揮中心：週三再配送「7600劑AZ疫苗」給15家醫院！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今正式開打新冠肺炎AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早也到台大醫院接種，並在下午2點親自召開記者會。記者會上也透露，預計星期三配送第二批疫苗，會配送7,600劑，會增加15家醫院。

指揮中心首波配送4萬4500劑，分配時以各專責醫院回報的第1、2級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。

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發言人莊人祥今透露，目前預計星期三會做第二次配送，會增加15家院所，也就是從原來57增加到72家，第二次會配送大概7,600劑，加上第一次配送的4萬4500劑，星期三配送量會達到5萬2100劑。

另外，為追蹤民眾接種COVID-19疫苗後健康狀況，民眾可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息。

指揮中心表示，未接種COVID-19疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。