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愛媽47坪透天養50隻浪浪！躁動狂吠、隨地黃金　防治所說話了

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈姓愛媽遭投訴，飼養環境髒亂、惡臭、充滿噪音，縣府甚至已多次開罰。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名沈姓動保愛媽，在湖口一間2層樓透天厝中養了50隻浪浪，但因環境髒亂惡臭，加上犬吠聲不斷，引起附近居民反彈，多次溝通未果。對於鄰居指控，沈媽也反駁「我的狗很乖！」，而環境部份會再想辦法改善，新竹縣家畜防治所也表示，2年來已針沈姓飼養人開罰過5次，並限期改善不當飼養。

附近居民葉先生向媒體投訴，沈姓愛媽於6、7年前開始陸續帶回浪浪飼養，前後有4、50隻之多，因環境髒亂不堪，連她的家人都受不了搬走。只是，50多隻浪浪，不管白天黑夜，稍微有風吹草動就會躁動狂吠，甚至隨地大小便，附近居民每天都生活在惡夢中。

葉先生指控，沈姓愛媽將50多條狗養在47坪左右的透天厝內，有的關、有的綁，浪浪幾乎沒洗過澡，全身都是跳蚤，非常可憐，最過分的是，他上網發現沈姓愛媽利用流浪狗名義募資、募款，但照片卻跟實際卻不相符，也呼籲間款者親自來看看環境，不要讓愛心被利用。

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼沈姓愛媽反駁對方，認為自己的狗很乖，不會亂叫也不會亂大便。

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

沈姓愛媽則回應，自己在動保界盡心盡力，也努力打掃，但要將環境一直控制在很乾淨實在有困難，至於關籠，也是因為同胎浪浪才會關同一籠，其餘的狗，都使用大型狗籠，空間很大很足夠。她也強調「我的狗很乖！」，絕對不會出去亂大小便或胡亂吠叫，對於葉先生多次投訴，認為對方「背後動機不單純」。

新竹縣環保局表示，沈姓愛媽在2018年至2020年間，因在指定清除地區收養流浪犬、貓，未經常清理環境至臭味逸散，及部分犬隻未繫鍊隨地大小便未清理、有礙附近環境衛生，各依《廢棄物清理法》第27條陸續開罰5次，罰鍰共9千6百元。而飼養不當情形，則已依《動物保護法》限期令其改善，否則將依《動保法》第5條處3千元以上，1萬5以下罰鍰。

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼縣府說，已對沈姓愛媽多次開罰，同時針對不當飼養部份依規定限期改善。

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

▲47坪透天養50隻浪浪　躁動狂吠、隨地黃金…鄰居快瘋了（圖／記者陳凱力翻攝）

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