未婚被媽媽見一次念一次！　游淑慧坦言：「空虛寂寞覺得冷」...

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）



記者蕭羽耘／綜合報導

目前仍保持單身的台北市議員游淑慧，今天分享她與同黨議員邱于軒的對話，突然感嘆婚姻這件事，自爆偶爾難免「空虛寂寞覺得冷」，而她的媽媽更是見一次念一次，碎念她小心老了沒人照顧。

游淑慧22日一早發文，她分享，自己接到邱于軒的電話說她車子輪胎破了，可能來不及趕來台北，游淑慧反應老練地回應：「找信用卡道路救援。」邱于軒接著回說，「我已經找我老公來了。」

游淑慧坦言，這種類似對話，常發生在她和邱于軒之間，「她工作、家庭、孩子三頭燒，而我扮演傾聽垃圾桶。」早幾年，身邊的朋友一一走入婚姻，她們當時也會勸我，趕快考慮結婚生子，要幫自己介紹對象，而她的媽媽更是見一次念一次，「小心老了沒人照顧」。

幾年過去，游淑慧說，同樣的朋友聚會，卻越來越常聽到「單身真好」、「想做什麼就做什麼」、「養小孩好花錢」等話語，但其實自己也會憧憬婚姻、孩子與家庭，並非單身主義，只是常常看到身邊女性朋友在踏入家庭後的轉變和燃燒，心裡也會有點「膽顫心驚」。

她表示，當然單身久了，偶爾難免覺得「空虛寂寞覺得冷」，在生病、無人可分享美好食物和生活、看到可愛的寶寶的同時，常常有這種感覺，「我和已婚的朋友就變成總會互相羨慕彼此」。

這篇貼文發出後，吸引很多網友向游淑慧打氣，「這年頭想嫁暖男，都會嫁到暖氣；想嫁帥哥，都會嫁到渣男；想嫁孝子，自己都要先當孝女！所以還是自立自強吧！」、「人生的意義取捨之間女人都要多些思量！加油啊」、「這樣不做作，很真」、「加油，愛自己」、「太可愛啦」，但也有人奉勸「沒遇到對的人，千萬別跳坑」。