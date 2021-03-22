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iPhone 12 Pro Max、三星Galaxy S21 Ultra、小米11拍攝對決

▲小米11國際版動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米11國際版(下面代稱小米11)如預期的在台灣亮相，率先採用主流旗艦處理器高通 S888，配備一片高達 6.81 吋的 2K + 120Hz AMOLED 曲面螢幕，記者在取得上市實機的同時快速做產品實測，同時針對拍照功能比對了一下三星S888旗艦Galaxy S21 Ultra、蘋果iPhone 12 Pro Max，提供給大家參考。

▲小米11、三星Galaxy S21 Ultra、蘋果iPhone 12 Pro Max拍攝對決。（圖／記者洪聖壹攝）

照慣例，在環境跟使用者相同的前提下，先分別說明一下各款手機本身大小、重量、手持感受與拍攝規格：

Apple iPhone 12 Pro Max

外觀

iPhone 12 Pro Max 手機螢幕尺寸 6.7 吋，大小 160.8 x 78.1 x 7.4 mm、重量 228 g，今年因為四周邊框改為方正外型，長時間手持對於手指頭會是個負擔，拍照卻因此更穩定、拍攝則是容易產生手晃的現象。

▲蘋果iPhone 12 Pro Max使用方正機身設計。（圖／記者洪聖壹攝）

相機規格

廣角：1200 萬畫素，光圈 F1.6、等效焦距 26mm，感光像素大小 1.7µm，雙像素PDAF，感光元件光學防手震
長焦：1200 萬畫素，光圈 F 2.2、等效焦距 65mm，感光像素大小 1.0µm，PDAF，光學防手震，2.5倍光學變焦
超廣角：1200 萬畫素，光圈 F 2.4，等效焦距 13mm，感光元件尺寸 1 / 3.6 吋，拍攝角度 120˚
自拍：1200 萬畫素，光圈 F2.2、等效焦距 23mm，感光元件大小 1 / 3.6吋
LiDAR 深度偵測

▲iPhone 12 Pro Max 三顆主鏡頭拍攝畫素都是1200萬畫素。（圖／記者洪聖壹攝）

小米11

外觀

小米11螢幕尺寸向上提升到 6.81 吋，但是手機大小 164.3 x 74.6 x 8.06 mm，重 196 g，面積大一些，但是重量輕一些，加上四角邊框都使用曲面收邊，金屬中框提升的穩定度讓手機在長時間手持起來負擔不那麼大。

▲小米11使用四曲面機身加上圓潤背蓋。（圖／記者洪聖壹攝）

相機規格

廣角：1億800萬畫素，光圈 F1.85,等效焦距 26mm，感光元件尺寸 1/1.33吋，感光像素大小 0.8µm，PDAF對焦，光學防手震
長焦微距：500萬畫素，光圈 F2.4，感光像素大小 1.12µm，感光元件尺寸1/5.0
超廣角：1300萬畫素，光圈 F2.4，感光元件尺寸 1/3.06 吋，感光畫素大小 1.12µm，拍攝角度123˚
自拍：2000萬畫素，光圈 F2.2，等效焦距 27mm，感光元件大小1/3.4吋，感光像素大小 0.8µm

▲小米11使用108 MP＋13 MP＋5MP的三鏡頭配置。（圖／記者洪聖壹攝）

Samsung Galaxy S21 Ultra

三星Galaxy S21 Ultra 螢幕為 6.8 吋，手機大小來到 165.1 x 75.6 x 8.9 mm，重 227 g，手持重量跟 iPhone 12 Pro 差不多，但是機身又更大了一些。

▲三星S21 Ultra 機身圓潤、中框加厚。（圖／記者洪聖壹攝）

相機規格

廣角：1億800萬畫素，光圈 F1.8,等效焦距 24mm，感光元件尺寸 1/1.33 吋，感光像素大小 0.8µm，PDAF、雷射對焦，光學防手震
長焦：1000萬畫素，光圈 F2.4，等效焦距70mm，感光像素大小 1.22µm，感光元件尺寸1/3.24吋，PDAF，光學防手震，3倍光學變焦
潛望式：1000萬畫素，光圈 F4.9，等效焦距240mm，感光像素大小 1.22µm，感光元件尺寸1/3.24吋，雙DPAF，光學防手震，10倍光學變焦
超廣角：1200萬畫素，光圈 F2.2，等效焦距13mm，感光元件尺寸 1/2.55 吋，感光像素大小 1.4µm，拍攝角度120˚
自拍：4000萬畫素，光圈 F2.2，感光元件大小1/2.8吋，感光像素大小 0.7µm，PDAF

▲三星S21U 使用 108 MP＋10 MP＋10 MP＋12 MP的四鏡頭配置。（圖／記者洪聖壹攝）

整體來說，三款手機外觀正面跟背面都是玻璃，搭配鋁合金金屬中框，小米11跟三星S21 Ultra兩支手機相對比較長、比較窄，小米11在三支手機當中螢幕最大、但是重量卻是最輕的，以手感來說，iPhone 12 Pro Max 相對不適合長時間握持。

拍攝對決（PC端由左至右、手機端由上至下：iPhone 12 Pro Max、小米11、三星S21 Ultra）

  

▲逆光HDR拍攝，三星Galaxy S21 Ultra整體表現較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲室內強烈逆光拍攝，小米11整體表現最佳。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲戶外印刷品拍攝，iPhone 12 Pro Max 顏色品質跟文字控制最好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲戶外人像拍攝，小米11處理效果最好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲戶外景象拍攝，小米11效果最佳。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲室內廣角端拍攝，小米11感光效果較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲室內變焦拍攝，iPhone 2.5x、三星與小米皆是 3x，iPhone 12 Pro Max 表現較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲室內10x變焦拍攝，小米11照片、文字品質處理較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

   

▲戶外光影感拍攝，三星Galaxy S21 Ultra整體表現較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

   

▲戶外光學變焦拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲自拍，iPhone 12 Pro Max 較接近真實情況。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲夜間街景拍攝，小米11 表現較好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲夜間食物拍攝，iPhone 12 Pro Max 的食物看起來最真實。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲夜間景物拍攝，小米11無論是金屬、實景還是夜空，整體表現最好。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

  

▲夜間建築物拍攝，小米11拍攝表現最佳。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲▼三星Galaxy S21 Ultra、小米11在相同情況下，夜景拍攝效果比較。（影片／記者洪聖壹攝）

小結：

今年三支手機都不約而同地在低光源、色相飽和下了功夫，感光元件也都換了大底（感光元件加大的意思），所以拍照品質都比去年有明顯的優勢，不過變焦端三支手機表現都差強人意。

值得注意的是，小米11在夜拍跟戶外實拍處理上比較吸引人，這是在過去相比來說比較難得的地方，人像處理上則有自己的味道，逆光處理方面，大家可以看那個燈泡內的鎢絲，小米11是三支手機當中唯一在相同條件下拍攝出來的。至於在售價方面，小米11國際版售價不到 2.2 萬元，遠低於 iPhone 12 Pro 跟三星 S21 Ultra 的官方售價。不過在保存照片方面，小米11國際版、三星Galaxy S21 Ultra的照片檔案都在 8~10MB 之間，是拍照的時候需要注意的。

此外，拍照功能來看，三星Galaxy S21 Ultra 的拍照功能是三款手機當中最為豐富，自拍的時候有許多的 AR 濾鏡可以使用，小米 11 國際版的拍照功能則是比較實用，尤其是今年推出的近拍功能、魔法換天功能，則是切出了另外的消費需求，在後續輸出品質也很好，以下提供幾張記者隨手進行近拍的照片給大家參考，作為本篇結尾：

▲小米11魔法換天功能。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼小米11國際版近拍功能表現。（圖／記者洪聖壹攝）

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