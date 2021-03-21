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護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」協助防疫任務

▲護理師確診滿週年，鄭文燦感謝「和頌」。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦陪同行政院長蘇貞昌，參訪和頌住宿長照機構。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日陪同行政院長蘇貞昌，參訪桃園區和頌住宿長照機構表示，和頌於去年成立，迄今正好滿週年，成立之初，即遇上桃園某老福機構護理師確診，當時和頌機構義不容辭協助安置長輩，協助市府完成階段性防疫任務，又，和頌長照機構更獲選為全國「住宿式長照機構火災緊急應變教育訓練暨示範觀摩演練」機構。

▲護理師確診滿週年，鄭文燦感謝「和頌」。（圖／市府提供）

▲和頌住宿長照機構設備。（圖／市府提供）

鄭市長談及，和頌住宿長照機構在空間設計和整體照顧品質上皆相當優良，擁有139床，讓失能或是需要長照服務的長者，皆享有相當好的服務品質。為提供完善的長期照顧服務，中央針對偏鄉住宿型長照機構提供補貼政策，包括修繕費每床最高補助100萬元，偏鄉地區新建費每床最高補助150萬。

▲護理師確診滿週年，鄭文燦感謝「和頌」。（圖／市府提供）

▲和頌擁有139床，提供失能或是需要長照服務的長者照顧。（圖／市府提供）

桃園觀音地區因缺乏住宿型長照機構，因此由部立桃園醫院協助設置觀音長照中心，可提供200床的需求。此外，榮總桃園分院、桃園榮家以及國軍桃園總醫院也分別設有中小型長照機構；至於原住民部分，市府除設置文化健康站之外，於迴龍地區也即將設置原住民長照中心，盼未來能夠同時滿足偏鄉、原鄉居民的照顧需求。

▲護理師確診滿週年，鄭文燦感謝「和頌」。（圖／市府提供）

鄭市長也說，市府積極推廣長照2.0，拓展ABC級長照據點，設置超過700個長照據點，社區C據點是目前六都中最多的城市。桃園因鄰近雙北，長照需求多，市府將持續推廣住宿型機構以及精神康復之家等，滿足跨區服務需求。

包括立法委員湯蕙禎、鄭運鵬、行政院政務委員羅秉成、衛生福利部政務次長薛瑞元、市府新聞處長詹賀舜、衛生局副局長陳麗娟、桃園區長陳玉明、和頌住宿長照機構董事長簡妤娟、執行長陳麗娟等均一同出席訪視。

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