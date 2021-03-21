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參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

▲蘇貞昌參訪桃園住宿長照。（圖／市府提供）

▲蘇貞昌參訪桃園住宿長照。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌21日於參訪桃園區「和頌住宿長照機構」表示，政府在跟臺灣人口老化速度競賽，5年來長照預算從50億元，增加到近500億元，成長10倍，政府亦推出住宿式服務機構使用者補助、報稅時有長照特別扣除額等福利。政府窮盡一切之力，用多一點力量讓民眾少一點負擔，並期待地方好的長照經驗，能推行到全國。▲蘇貞昌參訪桃園住宿長照。（圖／市府提供）

▲和頌住宿長照機構設施。（圖／市府提供）

蘇貞昌說，臺灣人口高齡化，他最能體會，他擔任屏東縣長時，全國65歲以上長者才7%；擔任臺北縣長時則是近10%，現在再任行政院長已是16%，因此日前蔡總統才與他研議預算可否再加碼，他會一肩扛起這個責任。▲蘇貞昌參訪桃園住宿長照。（圖／市府提供）

蘇並透露，今日出門時他太太特別說「長照這些年做得不錯！」因為他的岳母今年97歲，而民眾在接受長照需求評估後，符合長照服務使用的條件，因此有購買輔具的補助以及喘息服務，另外還有出院準備銜接長照服務等措施。院長強調，他是真正在體驗長照服務，不做表面或講場面話，所以他希望實際做好，好的經驗就複製到全國各地，讓全國各地都要好。

蘇院長並請衛福部從各方面盤點長照工作，地方如有需要，中央要多多協助。院長有感而發地說，因為有長輩從前的犧牲奮鬥，今天我們才有能享受這些成果。感激前輩長者，我們努力做到長期照護，做給長者也是做給自己，也是做給後輩看，政府用多一點力量，民眾少一點負擔，例如2019年起，針對入住住宿式服務機構者，提供每人每年最高6萬元補助；去（2020）年起申報綜合所得稅就有12萬元長照特別扣除額，這都是過去從來沒有的措施。院長強調，「有政府、會做事」，希望大家一起做事，讓人民幸福。

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