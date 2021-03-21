藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉辦「藝如春風走透透」活動，21日下午在官田體育公園熱鬧登場，由「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。



黃偉哲市長表示，感謝文化局人員利用週末假日辦理藝如春風活動，營造一個快樂的下午，也希望大家都能喜歡藝如春風的各場演出。



「野孩子肢體劇場」為留法肢體默劇表演者姚尚德老師所創立，自民國101年起於全台各地進行「默劇出走-台灣小角落」及「落地生根」駐地創作計畫，進入偏鄉、原民部落、新移民團體、育幼院及傳統市場、廟宇、農田等庶民生活之中，透過表演與在地文化連結、鼓勵在地民眾集體創作。





21日所演出的劇目《和氣商行》，為台北文創天空創意節獲獎作品，故事源於姚尚德老師的童年記憶，他化身為故事主人翁「小胖」，以口白搭配默劇、舞蹈、現場互動，講述小時候家中開設的「和氣商行」雜貨店興衰史與一家六口的故事。日日上演的家庭瑣事，在歡笑與淚水中，帶領觀眾進入台灣的庶民生活，翻開民眾記憶的扉頁，一睹70、80年代質樸卻多彩的歲月。





「藝如春風走透透」活動自3月6日起至5月29日共33場次，每個週末以行動舞台車將不同類型的表演藝術帶到民眾面前，內容精采絕倫，市長黃偉哲熱情歡迎市民朋友利用週末假日一起來看戲聽歌，享受美好時光。



今日藝如春風活動，包括副市長趙卿惠、文化局長葉澤山、民政局長姜淋煌、官田區長顏能通、六甲區長陳啟榮、大內區長李義隆、立委郭國文及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與在地里長、鄉親等貴賓到場同樂。

防曬界至尊超級明星商品

