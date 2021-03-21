　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉辦「藝如春風走透透」活動，21日下午在官田體育公園熱鬧登場，由「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。

黃偉哲市長表示，感謝文化局人員利用週末假日辦理藝如春風活動，營造一個快樂的下午，也希望大家都能喜歡藝如春風的各場演出。

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）
「野孩子肢體劇場」為留法肢體默劇表演者姚尚德老師所創立，自民國101年起於全台各地進行「默劇出走-台灣小角落」及「落地生根」駐地創作計畫，進入偏鄉、原民部落、新移民團體、育幼院及傳統市場、廟宇、農田等庶民生活之中，透過表演與在地文化連結、鼓勵在地民眾集體創作。

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日所演出的劇目《和氣商行》，為台北文創天空創意節獲獎作品，故事源於姚尚德老師的童年記憶，他化身為故事主人翁「小胖」，以口白搭配默劇、舞蹈、現場互動，講述小時候家中開設的「和氣商行」雜貨店興衰史與一家六口的故事。日日上演的家庭瑣事，在歡笑與淚水中，帶領觀眾進入台灣的庶民生活，翻開民眾記憶的扉頁，一睹70、80年代質樸卻多彩的歲月。

▲「野孩子肢體劇場」帶來知名劇目《和氣商行》，市長黃偉哲特地到場與鄉親觀賞精彩演出，並發送糖果給小朋友，現場氣氛溫馨歡樂不已。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「藝如春風走透透」活動自3月6日起至5月29日共33場次，每個週末以行動舞台車將不同類型的表演藝術帶到民眾面前，內容精采絕倫，市長黃偉哲熱情歡迎市民朋友利用週末假日一起來看戲聽歌，享受美好時光。

今日藝如春風活動，包括副市長趙卿惠、文化局長葉澤山、民政局長姜淋煌、官田區長顏能通、六甲區長陳啟榮、大內區長李義隆、立委郭國文及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與在地里長、鄉親等貴賓到場同樂。

防曬界至尊超級明星商品

ET快訊
父投資輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢
小蠻懷孕5月　「吐出鮮血」送急診
她砸2300萬元買下「蘋菓西打配方」　神秘女掌櫃曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

女騎士右轉彎瞥一眼竟瀟灑鬼切　後方阿伯險撞！催油門追上飆罵

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

參訪桃園住宿長照　蘇貞昌：人口老化嚴重長照預算5年成長10倍

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張　黃偉哲：歡迎共享美好藝術生活

台南大隆田生態文化園區啟用　黃偉哲：積極打造官田成為台南魅力新亮點

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

驚險影片曝光！講解到一半遭大蟒蛇襲擊　網：牠快抓住你的臉

台北日供新北147萬噸水　北水處：再支援外縣市4個月沒問題

今年更有信心！林蝶率世新全勝封后　喊話學妹挑戰三連霸

快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

別以為「運動鞋」只能休閒！混搭西外俐落帥氣　配軟萌針織衫也合理

駁斥中國扭曲事實　外交部：中華民國是主權獨立的國家

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

Apple「摸小蠻孕肚」牽醫師男友現身婚禮　閨蜜紅包5位數

泰女星上廁所遇偷拍…犯人竟是警察！　「搭警車逃離」監視器畫面曝

南韓暴動！許光漢甜吻女生「3年前電影上映」粉絲衝影院：My光漢～

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

地方熱門新聞

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

台南公園燕潭傳出女子溺斃

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

兒童從小讀經　一輩子受用

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　心肌梗塞嬤回魂

第18屆SBL超級籃球聯賽　桃園場開打

新北力挺鳳梨小農　團購已售出230公噸

蔡淑惠大放送鳳梨和高麗菜

南投交警小隊長雨天摔車亡　警重測路面打臉安全說

阿里山大火險毀櫻花季　山上訂房大退5成

更多熱門

相關新聞

台南大隆田生態文化園區啟用

台南大隆田生態文化園區啟用

入選2021台灣經典小鎮3.0的台南官田，擁有「百年嘉南大圳在官田，悠遊水菱田、戀戀烏山頭」等觀光特色，市長黃偉哲21日下午出席大隆田生態文化園區完工啟用典禮，並聽取官田區政建設成果，黃偉哲表示，持續盤點民眾需求，積極打造官田成為台南生活及觀光新亮點。

確定跟蘇貞昌一起！陳時中明早打AZ疫苗

確定跟蘇貞昌一起！陳時中明早打AZ疫苗

蘇貞昌「全台第一針」　7：40赴台大帶頭施打

蘇貞昌「全台第一針」　7：40赴台大帶頭施打

碩士女月薪28K　網：書白讀了

碩士女月薪28K　網：書白讀了

油漆師傅30坪報價55K！他猜收入傻：缺人嗎

油漆師傅30坪報價55K！他猜收入傻：缺人嗎

關鍵字：

藝如春風和氣商行黃偉哲藝術生活

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面