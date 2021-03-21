酒駕男撞人落跑！神明前「下跪＋寫悔過書」　家屬：他自願的

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市關廟區昨（20日）發生一起車禍，事發當時一名男子酒後騎車闖紅燈，不慎撞到一名女子，造成女子腳踝扭傷，而他肇事後，還棄車逃逸。不過，男子今（21日）主動聯繫家屬，還與家屬約好在關廟山西宮前罰跪、罰寫悔過書懺悔，並於晚間赴警局製作筆錄。至於詳細情形，仍有待警方調查釐清。

▲男子酒駕撞到女子後逃逸，今主動聯繫家屬並於廟宇前下跪，寫悔過書懺悔。（圖／翻攝臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」，下同）

女子家屬今於臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」PO文提到，男子自行與他們聯絡，在關廟山西宮罰跪、罰寫悔過書懺悔，這些行為全是男子自願的，男子也將於晚間前往警局製作筆錄，而從照片中可以看到，身穿黑衣的男子於廟宇廣場前下跪，並擺放寫著「我不應該喝酒騎車，撞人還逃走」字樣的紙板，寫悔過書懺悔，模樣相當狼狽。

▲紙板上寫道「我不應該喝酒騎車，撞人還逃走」

貼文曝光後，部分網友留言大讚「知錯能改，希望別再犯」、「只希望他能記取教訓」、「勇敢認錯~~~讚讚」、「這年頭肯悔過的年輕人，比中樂透還少」，但也有網友持反面意見，「不演戲怎麼讓法官知道他可教化？之後應該是酒照喝、車照騎啦，狗改不了吃屎的案例多到數不清。」「愛喝酒很難改~過一陣子就健忘了」等語，引來正反兩面的回應。

▼網友回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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