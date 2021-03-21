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蘭萱大推歐巴馬第一本「白宮生涯回憶錄」　這厚度差點扭到手！

▲▼蘭萱Single More聊一個人讀書。（圖／翻攝自蘭萱YouTube）

▲蘭萱Single More聊一個人讀書。（圖／翻攝自蘭萱YouTube）

政治中心／綜合報導

資深媒體人蘭萱近期在YouTube上開設個人頻道「蘭萱Single More」，與網友們分享她對單身生活的想法與經驗，她在最新一集節目透露，自己在農曆新年期間Ｋ了一本很硬的書，這本書驚人的厚度讓她在翻閱的時候「差點扭到手」，也可以從畫面中看到，書的上緣貼滿做記號的便利貼。

蘭萱認為，一個人的時候，除了來一趟小旅行、看一齣劇或者和朋友聚會聊聊之外，靜下心來看看書，或趁天氣晴朗之際到書店逛逛也是個不錯的選擇。

她在最新一集「蘭萱Single More」邀請早安財經出版社社長沈雲驄，兩人在節目中大聊歐巴馬第一本白宮生涯回憶錄《應許之地：歐巴馬回憶錄》。

由於歐巴馬這本書厚、閱讀難度偏硬，讓蘭萱直呼「都可以拿來打人了」，她也分享以前在廣播媒體工作時，出版社只要寄出又厚又硬的書，同事人人都會說「一定是蘭萱的」。

看到這本厚重的書本，也讓在場的沈雲驄忍不住說，一般人閱讀都會產生睡意。蘭萱則是回應，一個人的時候除了看軟性書籍調劑身心外，必須跟得上社會脈動，書就是很系統化地幫大家整理知識。

蘭萱也引用書中的一段話，勉勵對政治有興趣的青年、當今政治人物，「用腦子思考事情，表達的時候要用心闡述」，而沈雲驄也分享，自己讀這本書沒睡著的原因，正是因為感受到歐巴馬的用心。

他們兩人一致認為，《應許之地：歐巴馬回憶錄》是一本不僅是對國際關係、政治有興趣的人要看，更是領導人、企業管理者也應該要看的書。

節目尾聲藏彩蛋，幕後工作人員突對沈雲驄拋出一句「會拿書來墊泡麵嗎」？沈雲驄幽默神回復：「這是當然的，也是一開始從事出版的原因，需要很多書來墊泡麵。」
 

 

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