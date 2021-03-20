一兼兩顧...防咻碰啊＋吵死人　高雄警深夜不想睡



▲警監聯合出擊，新興分局加強稽查改裝車輛 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有鑒於夜間尤其是週末假期，常有改裝車輛呼嘯而過，妨礙安寧擾人清夢，高雄新興警分局為減少夜間擾人聲響及打造安寧環境，高雄新興分局結合高雄市區監理所辦理聯合稽查，加強取締違規改裝車輛。執行首日共計依「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第2款舉發改裝喇叭2件，改裝排氣管2件，以及改裝車燈1件，取締成效良好。

▲2小時路檢攔查就舉發5件違規。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄新興分局為有效壓制違規改裝車輛歪風，維護夜間安寧秩序及保障用路人安全，特選定易有改裝車輛行駛之路段及時段，於19日22時至24時，在中正四路段，聯合監理單位專業人員執行路檢稽查。2小時路檢攔查，共計攔查汽車5台、大型重型機車及普通重型10台，並針對違規改裝車輛當場舉發5件，發改裝喇叭2件，改裝排氣管2件，以及改裝車燈1件，讓違規車主明白警方執法決心。

新興警分局長戴台捷表示，深夜聚集飆車情事，在警政署署長陳家欽前於高雄市政府警察局局長任內，透過刑事偵查方式強力打擊下，幾乎已銷聲匿跡。但改裝車輛深夜呼嘯而過，常讓民眾誤以為是飆車競速死灰復燃，這次警監聯合稽查執行成效良好，後續將持續鎖定改裝汽機車行駛的熱時熱區，結合監理單位聯合稽查，以期還給市民安寧的生活環境，並保障用路人行的安全。

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