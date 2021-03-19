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387位地主大愛　縣道187線黎明至水門段拓寬工程動土

▲屏東縣道187線黎明至水門段拓寬工程19日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣道187線黎明至水門段拓寬工程19日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣道187線內埔黎明至至水門路段19日舉行道路拓寬動土典禮，縣長潘孟安與各級民意代表、地方仕紳共同見證。潘縣長感謝沿線5公里、398位地主同意協議價購土地，讓拓寬工程順利推動，並配合管線全面地下化，淨空天際線，未來交通網絡打通，將形成重要交通節點，促進地方繁榮發展。

▲屏東縣道187線黎明至水門段拓寬工程19日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼縣187線道動土。

▲屏東縣道187線黎明至水門段拓寬工程19日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潘縣長表示，縣道187線內埔鄉路段為聯絡省道台24線至三地門、瑪家鄉，並與縣道185線沿山公路形成主要公路系統路網，黎明村至水門村路段現況路寬僅約6至9公尺，雙向各一車道，經常發生汽機車爭道現象；尤其黎明、隘寮等村落內更顯壅擠，嚴重影響用路人行車安全。

縣府為改善該路段路寬及車道不足問題，提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104～111年計畫」，獲交通部公路總局核定5億3470萬元辦理，其中中央補助3億4617萬元、縣配合款1億8853萬元。

他說，當初該道路是否採原路拓寬或另闢外環道，引起地方討論，感謝各界的協助，沿線398位地主同意土地協議價購，讓大家引頸期盼的道路拓寬工程可以開工，尤其立委周春米協調台電斥資8000萬元同步建置共同管道系統，將既有管線全面下地。

未來施工期間造成不便，除責成警察局進行管制與疏導，同時也請地方居民包涵、各級民意代表可以協助宣導，讓工程如期如質進行。

縣府工務處表示，本計畫北端起於內埔鄉水門村忠孝路與中山路口，往南經隘寮村、黎明村至龍潭村銜接龍泉都市計畫區止，總長度5.22公里，計畫拓寬至15公尺，雙向各設置一快一機慢車道，為縮短施工期程，將分兩標工程同時施作，預計明年9月中旬完工，屆時道路拓寬後，可提昇道路交通服務品質並健全交通路網服務，有效促進地方整體發展繁榮。

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