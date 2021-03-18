情慾8軍團：她失婚奪同袍夫...正宮家嘿咻　妻坐月子顧重病兒崩潰

▲一對同屬陸軍八軍團的夫妻檔，妻子發現老公與女同袍外遇，怒向法院提出民事訴訟。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名卓姓男子與妻子同屬陸軍八軍團，但在109年間卓男不顧剛生產完的老婆，且孩子還患有先天性心臟病，4度藉故返家和女同袍發生性關係。卓妻發現後，怒向國防部提出申訴，卓男和林姓女同袍也因此雙雙被汰除軍籍；同時卓妻也向法院提出民事訴訟，橋頭地方法院審理後，判卓男和林女需賠償元配40萬元。

這對同屬陸軍八軍團的夫妻檔，因卓姓男子未在預定的時間返營，使得卓妻察覺有異，追問之下才知道原來老公早和女同袍劈腿，還數次揪女同袍回家發生性關係。

在卓男和林女發生婚外情的期間，卓男竟不顧正在坐月子的老婆和患有先天性心臟病的女兒，屢受林女誘惑，藉故回家與其發生關係，使得元配一人留在醫院，獨自承受產後不適與子女仍在重症病房治療的擔心。

判決指出，成為小三的林女是單親媽媽，有過一段婚姻，理應了解女性生產前後需要丈夫陪伴在旁的心理，卻介入元配婚姻，還惡意挑撥慫恿卓男與卓妻離婚，導致卓妻美滿家庭破碎。

而林女卻向法院辯稱，是卓男和卓妻的婚姻早已發生問題，卓男主動向她傾訴，他們日久生情，她也察覺到自身行為不妥，相當後悔。

對於元配向她求償新台幣100萬元，林女則表示她上有老下有小，幼女罹患心室中膈缺損需動手術長期追蹤，雙親健康狀況也不佳，又在待業中實在是無力負擔。

卓男則表示，他知道自己對孩子和家庭造成傷害，願意誠心認錯以維護夫妻與家庭關係的續存，對於元配所請求的金額他願意給付，也承諾以後絕不再犯。

法官審理後，認為卓男與林女兩人外遇期間，正值卓妻生產住院身心處脆弱不堪的時刻，卓男與林女的行為確實對卓妻傷害甚大，因此參酌卓男與林女的經濟狀況後，判處2人須賠償卓妻40萬元。

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