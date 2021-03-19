草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

▲草屯新光派出所所長彭韋中新官上任。（圖／草屯警分局提供）

記者高堂堯／南投報導

南韓男神蘇志燮改行當派出所長？別誤會，是長相神似韓星蘇志燮的南投草屯分局「局草」巡官彭韋中另有重用，被拔擢擔任新光派出所新任所長，地方人士笑稱從今起婦女朋友有福，宵小罪犯卻有苦頭嘗了。

草屯分局日前舉辦新光所所長佈達典禮，由分局長康健浚主持，並邀請轄內各級警友、義警、民防和地方賢達蒞臨觀禮，協助彭韋中迅速熟悉地區狀況。

▲南投草屯分局新光所新任所長彭韋中（左）外型帥氣，7年前就曾被誇讚神似韓星蘇志燮（右）。（圖／資料照片）

長相有幾分像韓星蘇志燮的彭韋中，原本是草屯分局中正派出所員警，7年前（2014年）還是21歲小鮮肉的他，曾在南投中興新村舉辦台灣燈會值勤時，電暈一掛志工阿姨，不但搶著合照，還要把女兒介紹給他。

▲南投草屯分局新光所新任所長彭韋中（右），外形神似韓星蘇志燮。（圖／草屯警分局提供）

除了長得帥，彭韋中抓偷車賊、酒駕也不手軟，是長官同事眼中的拚命三郎；他後來考取警大，自警大第85期行政警察學系畢業，先分發至南投縣政府警察局信義分局擔任巡官，再回鍋草屯分局，如今以不到30歲之齡出任派出所長，繼續為一線治安工作打拚。

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