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9年級能衝能玩！7年級生「什麼都不敢」　網指1關鍵：我也服了

忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲有些7年級生已經成為小主管了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個世代的人都有著不同的特色，1981年至1990年出生的人被稱為7年級生，這個年代最年輕的人也已經31歲了，然而身為中流砥柱，比起9年級生，卻不那麼敢玩敢衝，「7年級生剩下什麼？」這名網友的貼文曝光後，立刻引發熱議，有人就回應，「想衝不敢衝，又不願屈就於現實」、「改名吃鮭魚叫懂吃？ 貧窮真的限制了想像」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「9年級生敢衝、敢玩、懂吃，7年級生剩啥？卦」為題發文，提到壽司郎近期推出的「鮭魚」免費吃活動，讓不少9年級生都爭相去改名，可說是懂吃、懂玩、敢衝撞制度、敢愛又敢恨。

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7年級生以往一直給人「草莓」的形象，但現在的9年級生卻沒有那種感覺；原PO提到，雖然7年級生可能多已成為小主管了，但是除此之外，到底還剩下什麼呢？「什麼都不敢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，7年級生還剩下什麼？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，有網友就回應，「7年級要被8、9年級嫌棄，被5、6年級罵草莓」、「7年級草莓族、8年級豆腐族、9年級鮭魚族」、「9年級的父母應該都是6、7年級吧」、「7年級生有錢、有房、有車啊，9年級生除了金湯匙、敢衝以外還有啥」、「可憐，丟臉丟到國外，這些8年級底到9年級初的」。

不過，也有網友認為關鍵還是在年齡，「如果一路衝到80歲，我也服了」、「每個世代的20歲左右，誰不衝的啊」、「人過一定年紀都會變老害啦」、「9年級青壯年時，爽不爽還很難說呢」、「老人的共同點都是覺得年輕人是智X」、「7年級都30、40歲了，這種就是年輕人在玩的」。

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