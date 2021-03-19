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寶寶的洗沐用品要慎選！3款好物適用不同年齡段　給予敏感肌呵護與照顧

▲敏感肌寶寶適用的3個洗沐用品。（圖／女子學）

孩子的肌膚，擁有絲綢般的滑順、柔嫩，當受到一些外在的影響或刺激，皮膚出現乾燥、泛紅、疹子等問題，做父母的都會特別擔心。因此，平常在育兒的洗沐用品挑選，便會特別嚴格，堅持使用自然、無添加的商品。

身為雙寶媽，又時常與網友們分享育兒好物和心得的主播張宇，對於寶貝的呵護更是不馬虎！特別以親身的使用經驗，分享 3 款依孩子不同年齡階段所適合的乳液和沐浴乳，透過每天的細心照顧，保護孩子的敏感肌！

0～6 個月
Chicco 原生脂乳液

▲敏感肌寶寶適用的3個洗沐用品。（圖／女子學）

▲不同年齡階段所適合的乳液和沐浴乳保護孩子的敏感肌。（圖／宇主播 YU 兒頻道，下同）

近幾年天氣變化越來越劇烈，不管是日夜溫差甚大、陰晴不定，或者季節交替時所帶來的皮膚困擾，當反應在小寶寶的身上便會更加明顯；然而，多數媽媽都會擔心一般乳液對新生兒會過於刺激，不敢任意塗抹。

對此，張宇也是做了不少功課，她發現寶寶剛出生時，表皮會有一層油油的物質──「胎脂」，它可以保護小 baby 的肌膚，有助於預防感染，加強保溫、保濕。而這支 Chicco 原生脂乳液，成份就非常接近胎脂，不僅擦拭時水潤不黏膩，保濕的鎖水膜增加皮膚吸收率，且成份溫和單純，沒有過多的添加物與刺激物，可以放心地用來幫寶貝塗抹。

除了拯救寶寶皮膚乾燥、「紅屁屁」問題的原生脂乳液外，張宇也特別推薦乾爽的液態爽身粉和原生脂嬰兒乳化沐浴油，看著孩子的笑容，讓她當時每天都非常期待幫寶貝洗澡、擦乳液的溫馨時光呢！

6 個月～學齡前
澳洲 ANUMI／橄欖寶寶沐浴油

▲敏感肌寶寶適用的3個洗沐用品。（圖／女子學）

現代人生活壓力大，夫妻大多為雙薪，平常需要工作的時候，都會將寶貝托給長輩、保母或者托嬰中心來照顧。張宇認為，許多事情確實能找其他人協助，解緩父母的壓力，但唯有替孩子洗澡這件事，是絕對不能假他人之手，因為那是我們與寶寶最親密的肌膚接觸，自己不管再怎麼忙，一定堅持每天幫心愛的寶貝沐浴。

這款來自澳洲的 ANUMI 橄欖寶寶沐浴油，可以在幫寶寶洗澡時，直接擠入水中，除了用量節省之外，也不須再額外沖洗，泡澡沐浴一次完成，簡直就是媽媽們的福音！張宇補充，此沐浴油的 PH 值介於 5.0～6.5，不會破壞寶寶皮膚上天然的酸性保護層，不含起泡劑，以橄欖萃取的水溶性油脂乳化於水中，不會過度清潔之餘，也為寶貝的肌膚增添一層防護，柔和的配方不管大人小孩都適用喔。

學齡後
純萃自然精油液態沐浴露

▲敏感肌寶寶適用的3個洗沐用品。（圖／女子學）

▲媽咪們也要給自己一點放鬆、呵護肌膚的舒壓時光。（圖／張宇粉絲專頁）

最後，張宇要推薦的是 MIT 的純萃自然精油液態沐浴露！長時間將心思都花在孩子身上，偶爾也要回過頭看看自己，給自己一點放鬆、呵護肌膚的舒壓時光。這款沐浴露去汙力強、質地溫和，洗後不殘留不過敏，無添加任何化學活性劑、洗泡劑、化學香料；值得一提的是，沐浴露含有 72% 的植物油比例，天然的精油與法國傳統馬賽皂製作配方，讓每一次沐浴都充滿放鬆的享受。

張宇分享，小時候奶奶都會說：「因為肥皂溫和、去汙力強、皮膚不容易過敏。」證實古老智慧的延續，如同純萃自然的精油液態沐浴露，將肥皂化為液態版的手工皂，提供我們的肌膚最安全、滋潤、無負擔的照顧！她特別形容：「每次洗澡聞到這個氣味，都讓我想起冬天暖暖陽光、曬後的棉被、孩子奔跑時飛揚的髮絲、各種幸福感覺揉合在手心的味道！」未來也會讓孩子使用這款沐浴露，愛上洗澡的恣意時光。

有張宇的悉心分享，相信媽媽們對於孩子的沐浴用品考量，又多了許多新的選擇！只要用心做功課，在寶寶每個階段給予最適切的洗滌好物，絕對能保持那粉嫩、清透又光滑的平滑肌唷！

延伸閱讀：

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別再使用 3C 產品育兒！善用家中廢棄物做成環保手作，一起創造和孩子交流的親子時光

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

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