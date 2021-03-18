野狗醫院閒逛…口中竟叼「女嬰屍」！民眾氣壞追趕　離譜影片曝光

▲野狗口中竟叼女嬰屍。（圖／翻攝自YouTube／OTV News）



記者張方瑀／編譯

印度一間醫院內日前出現一隻野狗四處閒逛，可怕的是這隻狗的嘴裡竟叼著一名女嬰，目擊民眾見狀，認為女嬰還活著，便立刻向前追趕，這隻野狗也嚇得將女嬰丟下逃跑。院方證實，這是一名早產女嬰，而且已去世一段時間，但不清楚嬰兒是來自院內還院外，目前正在進行調查。

根據印度《Zee News》報導，印度奧里薩邦（Odisha）巴德拉克縣（Bhadrak）一間醫院內15日出現兩隻野狗四處閒逛，但目擊民眾發現，其中一隻狗竟然叼著一名女嬰，他們立刻向前追趕，狗也丟下女嬰逃跑。巴德拉克首席醫療官Santosh Kumar Patra表示，這名女嬰是早產兒，看起來早已去世一段時間。

根據曝光影片顯示，兩隻野狗在醫院外面閒逛，接著民眾就衝出去呼喊追趕，狗立刻嚇得將嬰兒屍體丟棄在機車旁邊，甚至還一度試圖回頭再咬，但也立刻被民眾趕跑。

醫院也在第一時間通知警方，針對此起事件展開調查，釐清女嬰到底是來自醫院內部，還是野狗是從外面叼進醫院。目擊民眾坦承，他們對此一事件感到非常憂心，不知是否該繼續將新生兒帶來此間醫院治療，「在看到這起事件後，對醫院已經完全失去信心了。」

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