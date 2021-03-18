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社會 社會焦點 保障人權

獲報車禍驚覺「地址怪怪的！」　警消出動見自己隊部被撞大傻眼

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區18日凌晨4時許，一輛洗衣場的小貨車行經工商路時，駕駛疑似低頭撿東西，整輛車當場偏離道路，把路邊一輛動物管制車撞進路口的新北市消防局五股分隊，造成2輛救護車、1輛災情勘查車受損，警消粗估維修費約10萬元，確切事故原因及肇事責任有待調查釐清。

據了解，當時隸屬新北市動保處的動物管制車停在工商路的公車停靠區，李姓（55歲）駕駛剛執行捕蛇任務後，在車內填寫回報單，突然之間一輛小貨車高速衝來，直直將動保車撞進一旁的消防五股分隊，造成分隊的3輛車受損。事發後李男自行下車，背部疼痛被送往部立台北醫院治療，並無生命危險，而動物管制車上載的1隻龜殼花則由另一輛車載走。

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲2輛救護車車尾、1輛災情勘察車身鈑金受損。（圖／記者游宗樺攝）

肇事的陳姓（36歲）貨車駕駛供稱，當時正準備開車到桃園的洗衣廠上班，行經事發路段時，因為自己恍神加上低頭撿東西，導致貨車往路邊開去，撞到停在一旁的動物管制車，當時自己車速不快，但仍對車禍心有餘悸。

新北市消防局五股分隊小隊長蔡承恩表示，在凌晨4時許接獲情指中心通報，有一輛貨車撞到動保處的車輛，並波及到消防車輛，下樓查看時，赫然發現案發地點竟然是在自家分隊樓下，2輛救護車車尾、1輛災情勘查車鈑金受損，暫時無法出勤，粗估維修金額約10萬元，確切事故原因及賠償責任有待釐清。

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼小貨車駕駛疑似低頭撿東西，將路邊的動保車撞進消防隊。（圖／記者游宗樺攝）

▲動保車被撞進消防分隊，而肇事的小貨車車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）


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