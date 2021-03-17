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桃園光頭王「痛毆」超商店員！他一拳猛灌臉超療癒：別碰我！

▲▼桃園光頭王「痛毆」超商店員！他一拳猛灌臉超療癒：別碰我！（圖／翻攝爆料公社） 

▲超商店員要求光頭男等人移車，卻被不斷嗆聲。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「不要碰我！」桃園某醫院急診外的超商爆發口角，一名男子將車停在超商前，被店員要求移車，男子的光頭朋友竟直接與超商店員發生衝突，全程都被一旁的路人以手機錄下。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示他本來在醫院旁的超商跟朋友聊天，看到一名光頭阿伯疑似喝醉後受傷，深夜陪朋友到醫院驗傷，但兩人卻將汽車停在超商前面，「還一直來亂，感覺像是喝醉的」。

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▲▼桃園光頭王「痛毆」超商店員！他一拳猛灌臉超療癒：別碰我！（圖／翻攝爆料公社）

▲▼光頭男的攻勢全被店員化解。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼桃園光頭王「痛毆」超商店員！他一拳猛灌臉超療癒：別碰我！（圖／翻攝爆料公社）

原PO說，光頭阿伯跟朋友將車堵在超商門口，因此店員出面請求移車，但光頭阿伯卻不斷用搖晃的身軀嗆聲，甚至出手觸碰店員，讓店員氣到連喊好幾聲「不要碰我！」

期間，光頭阿伯的朋友也在後方幫腔，嗆跟光頭男是在混的，瞬間讓店員氣炸，直接一拳打到光頭男臉上，兩人瞬間展開攻防戰，直到員警到場才停止。

▲▼桃園光頭王「痛毆」超商店員！他一拳猛灌臉超療癒：別碰我！（圖／翻攝爆料公社）

▲網友發現原PO照片都歪樓在拍女警。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「旗子都舉不起來，丟臉」、「店員有夠衰，上班夠厭世了還要遇到肖欸」、「支持店員正當防衛，可惜影片太短」、「最好笑的是光頭後面那一個，自己的朋友光頭都被打了還只會出一張嘴」、「帥氣店員」。

此外，也有網友發現原PO照片後面都在拍女警，「前面一大篇都是在舖梗，重點是女警啦，真香」、「求正面照」、「這張照，完全跳脫本文主題」、「我覺得亮點在女警」、「請問女警IG？」

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