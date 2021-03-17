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變態女輔導逼8童共浴比YA裸拍！讚：size特大　傳暗語命父母滅證

記者羅志華／台北報導

蕭姓女子於2015、2016年任職北市兒福機構輔導員期間，涉嫌趁照顧8名男童時，要求幾名兒童一起洗澡、不准關門，並藉機「強逼笑容比YA」裸拍，直到男童兩性輔導課時，提到蕭女曾讚他「雞雞很大」，才讓整起事件曝光；男童證稱，因蕭女壯碩、管理嚴格，大家都不敢反抗，檢方依違反《兒少性剝削防制條例起訴》求處重刑，北院裁定蕭女續押禁見3月。

▲▼蕭姓女輔導員強拍男童裸照，17日移審台北法院。（圖／記者劉昌松攝）

▲蕭姓女輔導員（中）涉嫌強拍男童裸照，17日移審台北法院，法官裁定續押禁見3月。（圖／記者劉昌松攝）

蕭女服務的機構，主要供家庭支援不足、窮困、年輕觸法的青少年等弱勢族群中途寄宿，收容後則依性別分組由輔導員照顧，蕭女於2015年、2016年間，擔任2個小組的輔導員，先後照顧8名男童。

檢方調查，蕭女涉嫌於2015年6月間，利用被害人幼小、缺乏性自主判斷意識，要求4名男童一起洗澡，並趁隙闖入浴室，要求男童排排站讓她裸拍，還指定「比YA」姿勢，又於7月間要多名男童共浴，命令「不准關門」，這次則直接在門口裸拍，之後仍有闖入浴室裸拍犯行。

直到某位男童於2019年10月，上性別平等課程時提問，「被生輔員拍照可以嗎？」，又童言童語稱「蕭阿姨說我年紀小、雞雞卻很大」，才讓輔導老師驚覺有異，向蕭女詢問時，對方說只是幫男童記錄生活，且對其中1名男童下體特別大感到好奇。

檢警獲報搜索蕭女住處，查扣6張男童裸露下體照，不料蕭女竟於遭聲押獲准後，請律師傳話，要家人將手機、電腦內「有問題的照片跟影片」一一檢查，最後蕭父將硬碟藏進茶葉罐，蕭母則因不會解鎖，將手機藏在床下；檢方認蕭女犯後態度不佳，於16日起訴時求處重刑。

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