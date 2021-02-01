為靈魂之窗換新裝！JINS「金牛報喜」　省荷包再把iPhone 12帶回家

▲JINS「金牛報喜」，多項好禮等你帶回家。（圖／JINS提供）



消費中心／綜合報導

眼鏡不僅是生活必需品，也是營造外型質感的關鍵，就如同日常穿搭一般，根據當天的心情與風格選擇配戴不一樣的眼鏡，更可以展現出不同性格面向，因此，挑選一副時尚且適合自己臉型的眼鏡，絕對能為你的靈魂之窗畫龍點睛，新的一年換上新眼鏡，除了犒賞自己一年的辛勞，也讓整個人煥然一新，擁有全新的形象。從日本紅到台灣的人氣眼鏡品牌JINS祭出多重優惠讓你輕鬆換新眼鏡迎新年，春節抽獎活動好禮不斷，不但有機會獲得iPhone 12還有AirPods Pro、小米手環5⋯⋯等豐富獎項，還有兩副眼鏡全單1元等驚喜大獎，就是要讓你以全新面貌迎接牛年新春！

現代人手機不離身，上班下班通勤睡前都離不開3C產品，配戴眼鏡的人越來越多，天天貼身的眼鏡當然需要定期清潔保養，鏡片刮傷、鏡框掉漆、鼻墊鬆脫⋯⋯等，不只影響舒適度，也會讓你的魅力大減，度數增減更是需要定期確認，確保臉上的眼鏡能帶你最明亮的視野。眼鏡除了提供必要的功能性之外，更成為一種「潮人認證」的時尚配件，戴上有設計感、突顯個人特色的眼鏡，不再會被稱作「四眼田雞」，而是「型男型女」的表徵。

都說眼鏡如衣服，當然不能只有一副，鏡框是大是小、是圓是方，除了要看臉型挑選，還要看場合配戴，總得準備兩三款不同造型與風格的眼鏡依照當日穿搭和心情做搭配，讓眼鏡成為一項獨特的魅力單品。JINS以豐富多樣的眼鏡選擇和注重效率的配鏡速度，從日本紅到台灣、擄獲消費者的心，鏡框皆來自東京設計，日系高質感擁有不少忠實粉絲，充滿日本職人精神的鯖江手工眼鏡；有阻擋沙塵、飛沫功能的防護眼鏡；突顯日常妝感、針對愛美女性打造的「化妝眼鏡」，想要甜美、帥氣、俏皮、搞怪，一副眼鏡就搞定。

新春期間，來JINS配眼鏡，2/4～2/16濾藍光鏡片享9折優惠、戴得安心舒適，2/10～2/16購買兩副眼鏡或墨鏡、追蹤JINS Taiwan IG，現折666元之外，JINS再聯手全家便利商店加碼贈送兩杯咖啡，還可參加春節抽獎活動，有機會把iPhone 12、還有AirPods Pro、小米手環5、全家禮物卡、小米行動電源、濾藍光眼鏡盒裝商品等好禮帶回家，除此之外，2/10~2/23至全家購買Let's Café，發票末聯還可獲得JINS 300元優惠券。

來趟JINS，一次駕馭各種風格，還有多項獎品等你抱回家，你和爸爸媽媽姊姊弟弟的眼鏡該換了嗎？趁著新春除舊佈新，快揪親朋好友一起來JINS幫靈魂之窗換新裝、拿新年好禮。

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