嘉市議長涉零元購屋超貸　買房1500萬簽約3300萬：農會核貸1950萬

▲嘉義市議長莊豐安 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市副議長蘇澤峰涉超貸案被起訴，檢方發現嘉義市議長莊豐安4年前涉以同樣手法向鹿草鄉農會超貸，依加重詐欺罪追加起訴莊豐安、建商及代書等4人。莊豐安表示，該案在2019年10月間檢察官已偵辦過，查無不法，全案簽結，不清楚為何又被檢舉，尊重檢察官辦案，會向法院證明清白。

追加起訴書指出，全案緣於蘇澤峰2017年涉嫌以記載不實的不動產買賣契約，向鹿草鄉農會超貸新台幣2100 萬元後，未依約繳付貸款，被查出買賣契約涉嫌造假，檢方在2020年5月依詐欺罪將蘇澤峰起訴，另發現莊豐安也以同樣手法涉案。

檢方表示，莊豐安得知蘇澤鋒是在陳姓女建商、黃姓男子及劉姓代書配合下，以不實不動產買賣契約向鹿草農會超貸後，莊豐安在2017年3月17日也向陳女的建設公司談妥以1500萬元，購買與蘇澤鋒同排的另1戶建物。

檢方調查，莊豐安卻與陳女等3人簽訂1份「3300萬元不動產買賣契約」向嘉縣鹿草農會申貸，農會因而誤信並評估，同意核貸1950萬元，莊豐安再設定最高限額抵押權2460萬元給農會。

檢方表示，莊豐安取得1950萬元後，其中1500萬元匯給建設公司，其餘450萬元轉入自己銀行帳戶。

莊豐安應訊時，否認有詐欺犯行，供稱以1380萬元購得房地，不是1500萬元，契約不是他拿去鹿草鄉農會辦理的，他不清楚是誰拿去的。

陳姓女建商及黃姓男子辯稱，契約中的簽章非他們所為；劉姓代書更否認提供不實契約。

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