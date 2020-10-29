陽信銀行超貸案更三審宣判　董座陳勝宏無罪確定

▲陽信銀行董事長陳勝宏，涉及13年前的超貸案，今獲無罪確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

陽信銀行在2007年爆發超貸案件，當時由前民進黨立委薛凌、陳勝宏夫婦擔任董事長，案發後檢方對2夫婦，以及薛凌胞弟薛宗賢等人均提起公訴。薛凌獲判無罪確定，案經纏訟13年，高等法院更三審29日宣判，高院改判陳勝宏無罪，依照《刑事妥速審判法》規定，陳勝宏無罪確定。

薛凌是民進黨立委何志偉的母親，薛凌生下何志偉後，因丈夫何明純1988年胰臟癌過世，薛凌在1995年改嫁陳勝宏。薛凌在民進黨內深耕多年，在2005年起擔任民進黨不分區立委，之後與同樣擔任過立委的丈夫陳勝宏，入主陽信銀行，由陳勝宏擔任董事長、薛凌擔任董事。

但檢方查出，薛凌的胞弟薛宗賢涉嫌利用假造人頭戶，偽造不動產買賣契約，藉以向陽信銀行超額貸款購買中華日報台北大樓；而檢方認為薛凌、陳勝宏夫婦核准貸款案，讓薛宗賢違法超貸4億7千多萬元。因此檢方發動偵查作為，聲請羈押薛凌夫婦，但法院改裁定各1000萬元交保，當時也引爆陽信銀行擠兌事件。

超貸案部分檢方於2007年偵查終結，對薛凌夫婦等21人提起公訴。薛凌夫婦一審均獲判無罪，二審仍判薛凌無罪，但陳勝宏改判3年2月。上訴三審後，最高法院駁回檢方對薛凌的上訴，薛凌無罪確定。至於陳勝宏與薛宗賢涉案部分，則多次發回更審。陳、薛2人更審間均遭判有罪。

案件到了更三審，高等法院29日宣判，高院仍認定薛宗賢犯下修正前《銀行法》中的「背信未遂罪」，判刑3年2月、併科罰金400萬元；前陽信銀行經理陳益源，因與薛宗賢共犯「背信未遂罪」，已判刑1年8月、併科罰金200萬元，此2人部分仍可上訴。至於陳勝宏部分，高院維持他的無罪，根據《刑事妥速審判法》規定，陳勝宏部分不得再上訴，無罪確定。