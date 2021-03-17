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英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K

▲▼英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K。（圖／業者提供）

▲英特爾第11代桌上型旗艦處理器Core i9-11900K。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾推第11代Intel Core i9-11900K 旗艦產品 「S系列」、也就是代號Rocket Lake-S的桌上型處理器，採用14奈米旗艦處理器，這也是Intel在桌上型電腦的末代14奈米處理器。

Intel Core i9-11900K為8核心、16執行緒，在Intel Thermal Velocity Boost提升下，全核心時脈可達4.8GHz，單核心時脈最高來到5.3GHz。在儲存快取部分，Intel Smart Cache容量達16MB，並支援DDR4-3200高速記憶體規格，

以升級版的Cypress Cove為基礎的i9-11900K，在最高時脈核可帶達19％的IPC（每週期指令），同時搭載Intel Xe架構的Intel UHD繪圖晶片，最高可提升50％繪圖晶片效能。

這款處理器強化串流媒體功能，除了上述支援DDR4-3200外，還具備20條PCIe 4.0通道、Intel Quick Sync Video、經強化的媒體支援性（10bit AV1/12bit HEVC解碼與端到端壓縮）、經強化後的顯示功能（內建HDMI 2.0、HBR3），與獨立Thunderbolt 4和支援IntelR Wi-Fi 6E等額外功能，通吃3A級遊戲大作以及高解析度串流。

▼英特爾第11代桌上型旗艦處理器Core i9-11900K，下同。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推末代14奈米桌上型旗艦處理器Core i9-11900K。（圖／業者提供）

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