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英首相強生「新外交國防政策」指名最大威脅：部署印太增核武儲備

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生公布耗時1年製作的逾百頁報告，除點出中國是最大威脅外，仍希望在經濟面加強合作。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦16日專電

英國今天公布外交與國防政策檢視報告，扭轉過去的核武裁減運動，反把核彈頭上限提高逾40%，同時把外交重點轉向印太地區。對亞洲強權中國則是一方面防備，一方面希望在經濟方面加強合作。

英國首相強生（Boris Johnson）在下議院公布這份自30年前冷戰結束以來，英國最大的外交與國防政策檢視「競爭時代的全球化英國」（Global Britain in a Competitive Age）。這份逾100頁的報告花費超過1年製作，訂定英國到2030年的優先項目。

報告最令人矚目的部分為調高核彈頭上限，以及與中國關係。

英國廣播公司（BBC）報導，根據2010年的國防報告，英國原本的核武裁減運動設定目標是在2020年代中期，把核彈頭從195枚縮減至180枚，但這次修正後反將核彈頭上限增加至260枚。

報告表示，由於過去10年間「安全環境的不斷演變」，原本的目標不可能維持。

報告並表示，俄國是對英國安全「最明確的威脅」，並表示在2030年之前，恐怖分子「有可能」發動成功的生化或是核武攻擊。英國將設立新的反恐作戰中心，以提升對恐攻的應變能力。

相對於稱俄國為「明確威脅」，報告稱中國對英國經濟安全來說是個「由國家支撐的最大威脅」，並對英國的繁榮與價值觀構成「體制挑戰」，但又表示要和中國發展正面的貿易與投資關係。

強生表示：「毫無疑問，中國對我們這種開放社會將構成巨大挑戰，但我們將也和中國在價值觀與利益一致的地方合作，包括建立更強大且正面的經濟關係，以及遏止氣候變遷。」

強生表示，英國在面對「持有相反價值觀」的國家時，必須「重新學習對抗的藝術」。

報告顯示，在英國脫歐之後，由於印太地區逐漸成為世界地緣政治中心，英國的重心也將向東轉移。

強生在下議會宣布，英國航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）將在今年稍晚巡航印太；強生本人則將於4月訪問印度，這是他在英國脫歐後的首次海外出訪行程。

強生也表示，部分長久以來的政策將維持不變，包括英國維持對北大西洋公約組織（NATO）堅定不移的承諾，維護歐洲的和平與安全，以及美國將一直是英國的重要盟友。

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