月經長流3年！BBC女主持自曝「植避孕棒」超慘後果　覺得自己很髒

▲英國BBC主持人克爾頓因為在體內植入了避孕棒而導致3年來長期受月經困擾。(組圖/取自免費圖庫Pexels、翻攝自推特/@Novustory)

記者葉睿涵/編譯

英國BBC主持人克爾頓(Ellie Colton)最近在網路上自曝自己因為採用了不當的避孕方法,而導致3年來月經不曾停止的經驗,勸勉女孩們在遇到婦科問題時一定要特別小心。

據《都市日報》報導,克爾頓自11歲起就一直飽受痛經的折磨,因此她從小就一直在服用避孕藥來調節出血量和減輕經痛。不過,長期服用避孕藥讓她的情緒很不穩定,經常感到抑鬱,與父母的關係也非常差。

於是她在16歲嘗試在體內植入避孕棒,這樣避孕棒就能在她的體內一直分泌黃體素,進而減輕她痛經的困擾。醫生告訴她,植入避孕棒的另一個好處是她可以不再擔心懷孕的風險,因為植入式避孕棒的避孕效果超過99%。克爾頓事後表示,她的人生也因此被毀掉了99%。

'When my period ended, it was the biggest relief I’d felt in all my life. But at the same time, I was living in total fear of what the next one would be like.'



Ellie Colton writes for @MetroUK https://t.co/HPSIv8XAKe