媽媽開車帶兒出門…小飛機「俯衝式對撞」爆出火球　畫面曝光

▲封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州彭布羅克派恩斯（Pembroke Pines）15日下午發生一起恐怖事故，一對母子同乘一輛休旅車外出時，在住宅區突然遭一架失事的小型飛機撞上，飛機當場爆燃成一團火球，機上2人罹難，而休旅車上男童也不幸死亡。

根據當地媒體報導，事發地點距離北佩里機場（North Perry Airport）跑道不遠，墜毀的飛機型號為Beechcraft Bonanza，當時才剛從該機場起飛，但很可能發生機械故障，因此在折返機場時墜毀，而過程正好被附近民宅外的攝影機拍下。

從影片中可見，墜毀的小飛機當時以俯衝姿態幾乎與休旅車對撞，然後殘骸沿著人行道滑行，並且燃起一團火球。事發之後，休旅車上的男童母親並無大礙，但小男童則一度受困車內，消防人員到場後立刻將他救出並送往醫院急救，但仍傷重不治。

目前，美國聯邦航空管理局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已經介入調查，但小飛機的墜毀原因仍有待進一步釐清。

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