遊覽車撞壁6死「像極了戰場」！ 乘客被拋飛到山溝　滿臉血在哭嚎

▲今（17）日凌晨0時舉行引魂儀式。（圖／記者陳以昇攝）



記者崔子柔／綜合報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動，昨（16）日回程時在舊蘇花115公里處撞上山壁，導致車身出現嚴重損壞，後半段也爆開一個大洞，全車45人共6死39傷。一名義消表示，當時覺得「像極了戰場」，好幾位乘客都被拋飛到山溝裡。

發生事故的遊覽車昨日下午行經蘇花115K（東澳段）、連續過彎的下坡路段，卻疑似煞車失靈，不慎撞上山壁，造成6死39傷，其中死者包括21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、61歲陳姓女子、63歲華姓男子、63歲蔡姓女子，以及78歲沈姓男子。

▲共6名乘客罹難。（圖／記者許力方翻攝）



根據《聯合報》報導，宜蘭一名第一時間趕到現場的義消指出，當時地上有大片油漬，四處都是車子的碎片，好幾位乘客被拋飛到山溝裡，還有婦人滿臉是血，坐在山溝哭泣，許多乘客也累得靠坐在山壁旁，畫面「像極了戰場」。

車上一名82歲的林姓乘客表示，有聽司機說是煞車失靈，但不知道是不是車禍原因。游姓駕駛被送到醫院時不斷詢問乘客狀況，也透露當時車速原本約40公里，但他開向下坡路段時發現踩不到煞車，才想藉車身摩擦山壁停下，沒想到車輛左後半段撞出大洞。