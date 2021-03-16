洋蔥癌強襲恆春半島！氣候異常4病齊發　植株腐爛「2／3淪陷」

▲恆春半島洋蔥傳遭遇炭疽病及黃萎病等病害感染 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島洋蔥目前正處於結球期，但恆春鎮、車城鄉已有洋蔥產區傳出遭遇炭疽病及黃萎病等病害感染，災損嚴重。

立法委員莊瑞雄今（16）與農糧署姚志旺副署長 、車城鄉張春桂鄉長、車城鄉農會林茂盛總幹事、農改場植物保護專家陳泰元及當地村長、蔥農等至現場勘查，了解狀況，為農民爭取補助度過難關。

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莊瑞雄表示，恆春半島的洋蔥最好吃，由於強勁落山風，洋蔥養分鎖在球莖內，風味佳、甜度高，很受消費者歡迎。

農會總幹事林茂盛說，洋蔥每年3、4月開始大量採收，由於今年春季氣候異常，早晚溫差很大，夜晚露水深，白天日照強，田間溫度不斷升高，導致洋蔥病害發生，而已進入結球期的洋蔥，受軟腐病、露疫病、黃萎病及炭疽病等害病影響造成植株腐爛，尤其黃萎病被農民視為洋蔥「癌症」，只要染病不僅無法治癒，且集體傳染需整片耕鋤，令洋蔥農幾無收成，損失慘重，苦不堪言。

車城鄉長張春桂說，受影響的植株相當多，一株得病全區幾乎都會受感染，估計已受病害感染的區域佔車城洋蔥種植區的三分之二，相當嚴重。

立委莊瑞雄表示，洋蔥近年種植成本逐年增加，目前每分地成本約4萬~4萬5000元。而目前天然災害救助，每分地3600元，比較偏低，希望能提高救助金額，減輕農民損失。

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