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睡前滑手機小心是致病兇手！　專家警告「電磁波NG行為」


圖文／常春月刊

37歲的方先生是一名活力充沛的成功創業家，雖然長年在國內外奔走，但是關注健康的他並沒有因此懈怠，常在週末爬山、健身，自認為是滿分「健康寶寶」。去年在朋友邀約下，決定參加健康管理療程，讓專業的醫療團隊協助了解身體是否有需要注意的潛在問題，沒想到透過抽血檢查，意外發現其「氧化壓力」SOD（超氧化物歧化酶）數值偏低。

然而，方先生注重養生，更沒有不良嗜好，是什麼原因讓他的SOD數值偏低的呢？診所院長林美秀從生活細節詢問，結果發現方先生為了通訊方便，家中不僅有兩台WIFI機，且還加裝強波器，強烈的電磁波極有可能影響了體內SOD的工作量。

SOD　是對抗「自由基」重要因子

SOD是什麼？數值低落的話會對身體有什麼影響？林美秀指出，酗酒、抽菸等不良的生活習慣、藥物、創傷、環境汙染及毒素、紫外線與輻射線等，都會產生對身體有害因子「自由基」（free radicals），而自由基攻擊其他分子的過程，就稱之為「氧化壓力」；一般狀況下，身體會透過「抗氧化物」（antioxidant）來修補氧化壓力所帶來的傷害，SOD就是其中一個因子。

 


氧化損傷　慢性疾病風險增

但如果身體存在過多的自由基，卻沒有足夠的抗氧化物來平衡，就會造成身體細胞受損、器官功能喪失，所以，氧化壓力就是自由基與抗氧化物不平衡所產生的結果，久而久之造成「氧化損傷」。

因此，身體的SOD數值太低，就無法保護細胞，身體的各項衰退現象會更加劇烈。而與氧化壓力有關的疾病，如發炎、神經退化性疾病、心血管疾病、癌症、老化、關節炎、呼吸道疾病、腎臟病、痛風、糖尿病等，風險都會提升。

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減少電磁波傷害　從家中環境做起

雖然身體SOD的合成能力本來就會隨著年齡退化，但是「電磁波」的傷害也不容小覷，想要減少電磁波的傷害，最好從家中環境做起。林美秀建議，睡覺時間是人體修復的重要時機，最好避免在房間內使用任何電子設備，像是手機、無線電話、筆記型電腦等。

 


增強抗自由基能力　日常飲食這樣吃

除了遠離傷害，也有許多方式可以增強身體的抗自由基能力。舉例來說，三餐均衡飲食、多蔬果，蔬果中含有很豐富的抗氧化物質，亦可補充適當的抗氧化維生素來支撐身體抗氧化能力。

另外，也要避免攝取高熱量、油炸、煙燻等加工或含反式脂肪酸的食品，如油炸物、速食、零食等，家庭炒菜建議注意油的發煙點溫度；遠離重度空氣污染的環境，規律的生活作息、適時紓壓、保持適當的運動，都是提升身體抗氧化力的好方法。

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