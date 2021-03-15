以智慧科技守護全大運　成大首推防疫三部曲

▲成大發揮綜合型大學實力，結合智慧科技與防疫，推出預防、測量、足跡追蹤的全大運科技防疫三部曲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國大專校院運動會5月將在台南舉行，預計將有15000人造訪台南，適逢國立成功大學90週年慶，成大發揮綜合型大學實力，結合智慧科技與防疫，推出預防、測量、足跡追蹤的全大運科技防疫三部曲，以智慧創新科技為傳統運動賽事建置安全防護網，打造科技、人文、熱情的全民安心運動智慧城市。

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成大校長蘇慧貞表示，疫情不該影響生活日常，成功大學在台南落地深耕90年，從科技數據、醫學防護、環境維護、產學合作等各方面著手，跨域整合校內外資源，打造「2021全大運智慧科技防疫三部曲」，守護這一場全國性大型運動賽事，成功地將傳統運動賽事提升至智慧科技防疫等級。





5月14至18日，110年全國大專校院運動會將在臺南成功大學登場。台南市長黃偉哲表示，面對疫情挑戰，成功大學勇於突破既有框架，將智慧科技導入防疫措施的創新思維，台南市政府表示肯定，成功大學在本次全大運所推出的智慧科技防疫三部曲，跟臺南市政府的智慧城市政策理念不謀而合，期待透過全國性規模的大型賽事運動在台南舉辦，邀請⺠眾踏溯台南，見證智慧科技防疫。

3月15日記者會現場，成大校長蘇慧貞與Kneron耐能智慧執行長劉峻誠一起示範Kneron耐能智慧開發的「智能臉部辨識體溫量測系統」，該系統可以準確辨識來賓，測量並記錄體溫，展現成大2021年全大運智慧科技防疫新作為。

成大「2021全大運智慧科技防疫三部曲」，結合成大醫院設計的「問診風險評估系統」、世界百大新創科技公司Kneron耐能「智能臉部辨識體溫量測系統」，打造2021全大運選手專屬的防疫健康問卷與線上入口網。選手參賽前事先上網填寫防疫健康問卷，讓校方第一時間掌握選手狀況，比賽開始前先做好預防工作。賽事期間，人臉辨識進出場館、實名制量測體溫，落實防疫規定。

成大「2021全大運智慧科技防疫三部曲」結合儲值、支付功能，由永豐銀行限定推出參賽選手人手一卡的「全大運聯名儲值卡」，選手以數位支付取代現金支付，安全便利地消費，智慧科技讓防疫網絡更加周全。

因應5G時代，2021年全大運透過大數據虛實整合運動科技，串流直播影音，大舉突破國內羽球、桌球賽事轉播科技。2021年全大運執行委員會 執行長暨成大副校長吳誠文表示，本屆全大運報名踴躍，2021全大運在 成大，與國際技術同步。

吳誠文表示，2021全大運國內首度運用自動追蹤系統與3D回放技術，轉播桌球、羽球，即時落點分析，比賽現場就能解析選手球路。國內首度結合AR擴增實境技術轉播游泳競賽，泳道以虛擬特效呈現選手名字、 單位旗、名次、全國紀錄線。運用模擬技術、虛實整合，直播串流影音。

110全大運的主視覺設計，是以「匯聚」作為設計基礎，導入成功大學90週年「藏行顯光，成就共好」概念，展現成大「智慧熱情、未來運動」的精神。視覺設計上，以成功大學的底蘊沈穩的紅色，在線條的律動上，交織象徵運動員精神的五個熱情色彩，成功起跑今年成大重要的大型運動賽事活動「2021年全國大專校院運動會」。

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