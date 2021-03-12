兩岸破冰先推「防疫經濟泡泡」　許勝雄：會往上建議

▲海基會代董事長許勝雄。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

海基會代理董事長許勝雄今（12日）指出，等疫情告一段落後，兩岸就到了開始互動的時候，尤其台灣跟大陸防疫做的滿好，應該有更多互動，太多困擾與猜忌對兩岸和平穩定沒有幫助。至於台商往返兩岸仍須隔離，是否有意推動「經濟泡泡」，許勝雄則回應，海基會會「往上建議」。

海基會下午舉行第11屆董監事第2次聯席會議，代理董事長許勝雄在會議開始前，接受媒體採訪，做出上述回應。

針對中國大陸務院總理李克強週四指出，會秉持兩岸一家親理念，讓台灣同胞分享大陸發展機遇，並繼續推動兩岸融合發展。許勝雄回應，兩岸之間有很多環境跟條件需要交流，尤其台商在中國大陸有相當多投資，目前大概有十萬家台商在大陸投資，而台灣一年到大陸的出口額則佔總出口額43％左右。

▲海基會第十一屆董監事第二次聯席會議。（圖／記者曾俊豪攝）

許勝雄強調，有關商務、經濟交流活動及人民往來都需要做更多互動。他認為，等疫情告一段落就到了開始互動的時候，「看目前全球疫情狀況，大概到年中，大多數人大概都可以打到疫苗，台灣跟大陸之間的防疫做的也滿好，是時候做更多互動，省得有很多不必要的困擾與猜忌，對兩岸和平穩定沒有幫助。」

至於要從哪塊領域先展開交流，許勝雄回應，交流不一定要從哪一角度或體系，只要有利兩岸和平穩定發展，或兩岸交流有助於經濟活動、和平運作等，都可以做，沒有先後順序問題。

事實上，受到疫情衝擊，許多原本在大陸的台商或是台青，礙於隔離政策限制，都減少往返次數，有些人甚至辭去工作，或是索性一年多來不回台。是否有「兩岸經濟泡泡」或「兩岸防疫泡泡」，許勝雄強調，兩岸疫情防疫有目共睹，「如何產生經濟泡泡、去突破，兩邊政府都要去思考，會往上建議。」