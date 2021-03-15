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又有網美景點　礁溪明德訓練班變身「跑馬古道公園」

▲▼變身「跑馬古道公園」的礁溪明德訓練班，入口處管訓室（上圖）被保留，將成網美景點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲變身「跑馬古道公園」的礁溪明德訓練班，入口處管訓室（上圖）被保留，將成網美景點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

曾讓軍方罪犯或頑劣人士害怕之地，約5.4公頃的礁溪明德訓練班，經宜縣府打造變身為「跑馬古道公園」，入口處更特別將一管訓室保留，要讓遊客在5月間體驗被管的感覺，也將成為熱門景點。

宜蘭礁溪鬧區中唯一綠地的明德訓練班營區，在軍方退出，宜縣府代管並斥資打造為「跑馬古道公園」，宜蘭縣長林姿妙15日前往關心工程計畫執行狀況和推動情形，更要求施工團隊要如期如質完成這項重大計畫，提供遊客、縣民和國際遊客最優質的觀光休閒遊憩環境。

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▲▼變身「跑馬古道公園」的礁溪明德訓練班，入口處管訓室（上圖）被保留，將成網美景點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼變身「跑馬古道公園」的礁溪明德訓練班，入口處管訓室（上圖）被保留，將成網美景點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，礁溪溫泉產業在日治時期於湯圍地區萌芽，時至今日，加上雪隧開通後的交通便捷，促成了礁溪以溫泉為主題的觀光產業蓬勃發展。近年來礁溪鄉相關公共建設的投入，有效提升地區景觀風貌與觀光服務能量，已成為全台極具特色之溫泉經典小鎮。

在綜整礁溪地區之地景風貌、宗教文化、在地生活及觀光遊憩的元素，縣府爭取前瞻「城鎮之心工程(競爭型)」計畫，獲內政部營建署核定總工程費3.41億元經費，包含「轉運站公園及健康大道景觀及設施工程」、「跑馬古道公園暨周邊市鎮服務廣場及人本景觀工程」及「協天廟生活廟埕棚架及景觀工程」三項子計畫。

在完成礁溪溫泉公園與轉運站間的風雨走廊、原明德訓練班基地，以及協天廟前廣場之環境整備和相關硬體設施後，接續爭取礁溪生活之心提升計畫，在完成基礎硬體設施之架構下，再獲內政部營建署補助5,750萬元，以「跑馬古道公園設施及綠野溪廣場建置工程」及「礁溪生活之心燈光及指標系統建置統包工程」兩項子計畫，針對三處基地之夜間光雕規劃、全區指標導覽系統及裝置藝術進行加值，期待賦予礁溪都市空間延伸日夜活動的契機，帶動該區觀光發展。

▲▼變身「跑馬古道公園」的礁溪明德訓練班，入口處管訓室（上圖）被保留，將成網美景點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

未來縣府將以建構「礁溪轉運站門戶─旅人廊道」、「跑馬古道公園」及「戲台天棚」，做為礁溪三大生活之心行銷宣傳策略，藉此提振城鎮服務機能，營造出具地方特色之常民生活、溫泉文化及山水綠意的創意空間，展現多元並茂、活力蓬勃的城鎮風貌，逐步實現礁溪溫泉區整體發展願景藍圖，提振核心城鎮競爭力。

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