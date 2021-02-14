春節衝小琉球！官方曝「新乘船處」免排隊更快　還有免費接駁

▲小琉球。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節連假，不少旅客會搭船到小琉球遊玩，為強化防疫，海巡署需對搭船民眾進行身分查驗，預期增加旅客等候登船時間。交通部航港局建議民眾可選擇到鹽埔漁港搭客船到小琉球，減少排隊等候的時間。

東港漁港客運碼頭是搭船到小琉球民眾的首選，但以往大量的旅客集中往往導致東港碼頭壅塞。針對小琉球航線，已規劃884航次，是去年的2.5倍，為確保屏東東港地區的人流與車流順暢，航港局已先行協調屏東縣政府及航商加強宣導鹽埔及大鵬灣二處的乘船資訊，進行旅客分流。

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航港局除協調公營琉興公司、民營泰富航運公司及東琉線聯營處等10艘客船加入今年春節連續假期疏運行列外，也特別協請鹽埔客船業者提供東港往返鹽埔免費交通接駁服務。

▲航港局再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）

另為確保居家隔離或檢疫的對象不得登島，海巡署自今年1月11日開始執行身分查驗機制，勢將增加候船時間。航港局也再次提醒搭船出遊返鄉民眾一定要攜帶個人身分證件，並務必戴上口罩。

同時，航港局也將藉由觀光局協助轉知民宿業者可以善加利用鹽埔小琉球的客運航線，讓前往小琉球的民眾有更快速、更便利的選擇，期能疏解東港端壅塞的情形。

同時，航港局會將相關疏運訊息及航班資訊於網站公告，也再次呼籲民眾，春節假期搭船出遊返鄉人潮可期，防疫準備千萬不能鬆懈。

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