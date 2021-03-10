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從PChome買的iPhone超像「山寨機」　網友淚曝：序號也被註冊過了

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 12與iPhone 12 Pro在2020年10月16日在台發售。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

拜科技進步所賜，現代網購越來越發達，買東西只需要動動手指就可以完成，不過，卻也因此發生了不少詐騙案件。有網友在網路論壇發文指出，由於急需一台手機，便在PChome上訂購一台iPhone12 128G，沒想到開箱後竟發現，不只包裝質感不對勁，盒內配件也有所短缺，手機機身更是瑕疵滿佈，令他這個將近10年的忠實顧客感到相當傻眼。

原PO在「Mobile01」論壇發文指出，在4日向PChome下訂一台iPhone12 128G，隔天下午收到貨品時直接腦袋爆炸。他立刻判斷，「當下我知道這手機應該被調包了，也許是整新品退換貨當新品賣出，但是仔細一看我明白這完全是假貨」，並立刻上網申請退貨。

在原PO跟客服聯繫的過程中，收到查詢手機外盒的MEID（行動裝置識別碼）號碼的建議，沒想到一查之下更發現，這個號碼已經在2020年的11月6日遭到註冊，讓他直呼「這已經完全是收到一個山寨手機的程度」。

不過，在原PO數次與客服來往之後，有感覺到客服人員相當重視此次的消費糾紛，並且在後續的事件處理也相當積極，目前PChome帳戶中已顯示退款完成，但還是建議網友開箱網購商品請再三小心並全程錄影。

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