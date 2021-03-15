快訊／醫護「疫苗接種意願調查」今送指揮中心　莊人祥1400說明

▲醫護「疫苗接種意願調查」今送指揮中心，莊人祥1400說明。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣向AZ直購的11.7萬劑新冠疫苗將於17日完成封緘檢驗，但鑒於AZ在歐洲爆發「血栓之亂」，間接影響國內接種意願，指揮中心日前委託衛生局進行全台醫護接種意願調查，今日收到結果進行彙整。現傳出國內疫苗廠已研發出能對抗變異病毒的二代疫苗，下午記者會有望一併說明。

此外，台灣從COVAX購得的20萬劑疫苗，原訂最快2月底、3月初出貨，至今無下文。對此，發言人莊人祥坦言，「期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方」，對於是遭遇哪一部分轉折，則沒有進一步說明，僅表示目前持續解決中，也著手聯繫運送問題，一旦運送時間和數量確認後，會再跟國人宣布。

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中央流行疫情指揮中心為因應新冠肺炎疫情，今（15）日下午2時將召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防治作為。

指揮中心統計，截至目前國內累計181,209例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含 179,155例排除)，其中985例確診，分別為869例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例(案530)移除為空號；確診個案中10人死亡、950人解除隔離、25人住院隔離中。