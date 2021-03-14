嘉市港坪運動公園體育館　地板符合國際賽事等即媲美左訓

▲嘉市港坪運動公園體育館內地板整修完工，媲美國訓中心等級 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市港坪運動公園體育館內地板整修1月25日開工，已於3月11日完工，預計3月中啟用。新設山毛櫸木地板符合國際籃球總會(FIBA)標準規格，並於底下安裝「可調式基座」，有效減震，保護運動者膝蓋，並維持球場地板水平。契約總金額4,840,000元，其中，山毛櫸木球場地坪面積尺寸長34公尺、寬28公尺，合計約987平方公尺；另重新鋪設周邊止滑地磚，面積計約616.4平方公尺，球場畫線共計籃球場一座、排球場一座、羽球場六座。

▲嘉市港坪運動公園體育館球場畫線共計籃球場一座、排球場一座、羽球場六座 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，市府不斷改良以求創造出更好的綜合型球場。港坪體育館內新鋪設的木質地板系統與高雄市左營區國家運動訓練中心等級相同，場域的更新讓整個地板更符合國際籃球賽事標準。而運動員身體跳躍衝擊力負擔都在膝蓋，安裝「可調式基座」吸收震盪(衝擊力)，對運動選手膝蓋保護力很大，並可維持地板水平，每個點都要量測水平，每1平方公尺約安裝11個「可調式基座」，整個山毛櫸木地板計987平方公尺，總共安裝10,857個「可調式基座」。

黃敏惠也談到，運動是教育的一環，透過不斷更新體育館設備，並推行運動風氣，期望舉辦國內及國際賽事，必須有符合賽事標準的場域，才會有更多賽事進嘉義市舉辦。賽事讓孩子觀摩學習，增進大家對體育運動的認識，並請民眾好好愛惜它，讓體育館賽事更臻精彩。

教育處表示，運動經濟一直是重要的施政方向，市府積極投入嘉義市各運動場館的整修、新建，如目前港坪運動公園風雨籃球場的興建、體育場館內地板及設施的整修、西區國民運動中心的建設興建等，創造運動新場域，增加市民運動與吸引國內外賽事舉辦的空間。

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