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受邀草草演出空檔休息猝逝　再現劇團團長黃民安生前帥樣曝光

▲▼再現劇團團長黃民安（圖／Facebook／阮劇團 Our Theatre）

▲黃姓團長精壯結實的身材臉上充滿自信，卻在參與草草戲劇節表演不幸離世離開他最愛的舞台。（圖／Facebook／阮劇團 Our Theatre）

記者翁伊森／嘉義報導

第十三屆草草戲劇節13日熱鬧登場，近500場表演吸引上千名遊客到場觀看，下午卻發生黃姓劇場演員黃民安於演出空檔倒臥後台休息區，被太太發現時，他已失去呼吸心跳，嘉義縣消防局救護人員到場，隨即施予電擊、心肺復甦術急救，並送往嘉義基督教醫院搶救，晚間6時許宣告不治。縣府13日晚間發表聲明並將於14日上午重回現場進行事件說明並獻花致意。

黃民安生前為再現劇團團長，畢業於中國文化大學戲劇系，為資深劇場工作者。據了解並無特殊身體狀況。黃妻表示，黃倒臥路上，她原以為這是表演的一部分，便沒有理會，直到黃男躺了一個多小時，驚覺有異，再次叫喚黃男才發現他已失去呼吸心跳，急忙報警，送醫不治享年41歲。

事件發生於13日下午時段，黃於三場次演出之間，於表演區後方躬身側臥休息，該表演為情境式演出，黃員飾演一名多才多藝救場的街友。據現場目擊民眾描述，皆認為該名演員正在以角色的狀態休息，直至表訂表演時間已到仍未開始表演，才感覺事態有異。隨即通報護理站並立即通知嘉義縣消防局出動救護車前往救援，護理師到場施作CPR與AED進行急救，發現黃男已無自主呼吸，後送嘉義基督教醫院，搶救後仍宣告不治，案件已由嘉義縣民興派出所協助釐清，待法醫相驗後釐清死因。

活動當日下午完成兩場次演出，憾事發生於第三場演出前，主辦單位嘉義縣政府與阮劇團對於黃民安演出過程中發生不幸，同表遺憾與不捨，翁章梁指示文觀局及表演藝術中心全力協助家屬後續事項處理，確保家屬權益。

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