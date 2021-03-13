搭小黃找朋友…台北女下車忘帶「價值500萬珠寶」！急壞秒衝警局

記者邱中岳／台北報導

台北市政府警察局松山分局東社派出所警員溫振鴻，10日晚間擔服值班勤務時，見一名林姓女子神情緊張跑進派出所報案，表示她搭乘計程車找朋友，下車時不慎將裝有價值約500萬元珠寶的提袋遺落在計程車上，請警方協助。員警見狀立即上前安撫，並請林女提供搭車的路線以協助調查。

▲▼台北女將裝有價值500萬元珠寶的包包忘在計程車上。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

林女表示，自己在民生東路四段80巷口隨手攔計程車，下車時發現提袋遺落在車上，但因為過於慌張，沒有記下小黃車牌，這才會到派出所報案。溫員見狀，遂以監視錄影系統調閱民生東路四段一帶的監視器畫面，但由於監視器攝向較遠，無法清楚拍攝該計程車號，經持續擴大比對，終於發現林女所搭乘的計程車。經聯繫計程車司機確認提袋確實遺落在車上後，由司機送至派出所物歸原主。

林女表示，因為一時疏忽，下計程車時未回頭檢視隨身物品有無遺落車上，也沒記下車牌，所幸有松山分局員警的積極協助，及計程車司機的熱心幫忙，才能順利找回。

松山分局呼籲，大眾搭乘計程車下車時，務必再次清點隨身行李避免遺漏，並記下所搭乘的車號，若不慎將物品遺留於計程車上時，以利警方迅速聯繫、尋回。