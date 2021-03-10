300萬墨翠砍半賣！　他貸款瘋搶「鑑價只值7萬」崩潰提告

▲高男貸款花了150萬買的「墨翠」，經鑑價只值7萬，讓他氣得提告退費，北院判珠寶商應返還價差。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

高姓男子於2017年間，經皇翠公司負責人曹女介紹，得知1顆達「冰玻種」品質的墨翠，市價達300萬、增值可期，現在只賣150萬，不惜向銀行、保險公司借錢也要買，連戒檯共花了154萬8千元，不料這顆翡翠經珠寶玉石鑑定所鑑定後，認價值僅7萬元左右，讓高男氣得提告，北院判皇翠應返還142萬7千元。

高男控訴，曹女明知墨翠是翡翠中的最低等、也最便宜，竟高價出售把他當盤子削，依買賣價金、鑑定費、貸款利息等費用，向皇翠求償160萬餘元。

皇翠表示，曹女只是掛名負責人，真正的老闆為另名黃姓男子，珠寶出售價也是黃男決定，且珠寶鑑價本來就有所浮動，賣給高男的墨翠，無石花、雜質、白棉，照光會透出清澈的綠色，有些品質較差的翡翠，成交價還比較高，他們沒騙高男，且曹女也多次建議高男，不要全額貸款來買，而珠寶鑑定所只看「原石成本」，鑑價忽略了其他加工、手續費，7萬這個數字，參考價值不高。

法院認為，目前國內並無統一的珠寶鑑價流程，就算是買賣珠寶的人，也未必能知道商品在市場中的價值，且皇翠在定價時，也經過相當市場考察，認定皇翠並無詐欺犯意，但高男買下的翡翠，經鑑價只值7萬元，判皇翠應退還買價扣除戒檯、鑑價後的價值，共142萬7千元，高男的貸款利息及鑑定費用則免賠。

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