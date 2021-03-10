　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

300萬墨翠砍半賣！　他貸款瘋搶「鑑價只值7萬」崩潰提告

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲高男貸款花了150萬買的「墨翠」，經鑑價只值7萬，讓他氣得提告退費，北院判珠寶商應返還價差。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

高姓男子於2017年間，經皇翠公司負責人曹女介紹，得知1顆達「冰玻種」品質的墨翠，市價達300萬、增值可期，現在只賣150萬，不惜向銀行、保險公司借錢也要買，連戒檯共花了154萬8千元，不料這顆翡翠經珠寶玉石鑑定所鑑定後，認價值僅7萬元左右，讓高男氣得提告，北院判皇翠應返還142萬7千元。

高男控訴，曹女明知墨翠是翡翠中的最低等、也最便宜，竟高價出售把他當盤子削，依買賣價金、鑑定費、貸款利息等費用，向皇翠求償160萬餘元。

皇翠表示，曹女只是掛名負責人，真正的老闆為另名黃姓男子，珠寶出售價也是黃男決定，且珠寶鑑價本來就有所浮動，賣給高男的墨翠，無石花、雜質、白棉，照光會透出清澈的綠色，有些品質較差的翡翠，成交價還比較高，他們沒騙高男，且曹女也多次建議高男，不要全額貸款來買，而珠寶鑑定所只看「原石成本」，鑑價忽略了其他加工、手續費，7萬這個數字，參考價值不高。

法院認為，目前國內並無統一的珠寶鑑價流程，就算是買賣珠寶的人，也未必能知道商品在市場中的價值，且皇翠在定價時，也經過相當市場考察，認定皇翠並無詐欺犯意，但高男買下的翡翠，經鑑價只值7萬元，判皇翠應退還買價扣除戒檯、鑑價後的價值，共142萬7千元，高男的貸款利息及鑑定費用則免賠。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／莊凌芸媽媽發聲了！「討厭在家沒自己空間」生前IG被起底
13歲少年剝皮分屍6歲童！藏屍15天淡定上學　陸母泣血PO長
江宏傑福原愛鬧婚變　恩愛同框巨幅廣告無預警撤了
喝牛奶是要乳牛一直懷孕？　內行曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

少女失蹤2個月！離家千米　警尋獲給「愛的抱抱」母平安符致謝

馬偕醫院急診室前「右鉤拳」猛灌駐衛警　抓狂男下秒遭4壯漢撲倒

「不要靠近」刀客拒救　潮州女警對峙...他「突然發作」危機秒解

切車失敗超不爽　3壯漢下車：X你娘XX！挨告強制+公然侮辱

真的有大便河！高雄橋頭驚見「500米水上漂」　自目牧場栽了

300萬墨翠砍半賣！　他貸款瘋搶「鑑價只值7萬」崩潰提告

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

少女失蹤2個月！離家千米　警尋獲給「愛的抱抱」母平安符致謝

馬偕醫院急診室前「右鉤拳」猛灌駐衛警　抓狂男下秒遭4壯漢撲倒

「不要靠近」刀客拒救　潮州女警對峙...他「突然發作」危機秒解

切車失敗超不爽　3壯漢下車：X你娘XX！挨告強制+公然侮辱

真的有大便河！高雄橋頭驚見「500米水上漂」　自目牧場栽了

300萬墨翠砍半賣！　他貸款瘋搶「鑑價只值7萬」崩潰提告

試穿網購褲子掉出「帶血OK繃」！　她崩潰險反胃：賣家包進來的？

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

特斯拉暴力反彈20%！市值增近3兆　快抵銷連五天跌勢

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

基隆植樹月開跑　七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止

《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

媽花3天編織主子「偷蛋、踹母雞」強篡寶座　網：貓占雞巢

監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中酒店妹慘遭5男「蹂躪12hrs」！逼裸跳艷舞性侵

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

惡狼逞慾5分鐘！北市名校女黑暗30年

採草莓遭撞！高雄男下車還被打斷鼻樑

更多熱門

相關新聞

47歲崔智友不像媽！身材超纖細

47歲崔智友不像媽！身材超纖細

南韓演員崔智友47歲剛在去年5月誕下女兒，相隔16年，直到最近再次登上南韓時尚雜誌封面，展示亮麗的珠寶造型，沒想到完全零細紋的肌膚，加上看起來氣色超好的狀態，讓她再次獲得網友們的稱讚，大呼「實在太美了！」

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝光

美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝光

疫情改變黃金市場生態　全球黃金需求2020年降至11年來新低

疫情改變黃金市場生態　全球黃金需求2020年降至11年來新低

黃芳彥1件西裝搜出破億珠寶「吳淑珍寄放的」

黃芳彥1件西裝搜出破億珠寶「吳淑珍寄放的」

解封衝日本朝日町　賞春日四重奏

解封衝日本朝日町　賞春日四重奏

關鍵字：

翡翠墨翠珠寶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面