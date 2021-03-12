射後不理！死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

▲網紅「吳小珍」直擊二林溪流域綠鬣蜥屍體水中浮沉的景象。（圖／吳小珍提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

外來種綠鬣蜥族群氾濫，引發本土自然生態失衡危機和全民「打獵」潮，網紅「吳小珍」日前發布影片，指彰化二林溪流域死蜥遍布，甚至「掛樹頭」、「放水流」，呼籲民眾獵殺後應自行清理，不要製造二次公害，卻引發網戰，遭酸只拍片也沒清理，是為了賺點閱率。

擁有超過1萬8千網友訂閱的「吳小珍」Youtube頻道，製作大量捕殺綠鬣蜥的主題影片，大年初四（2月15日）當天上傳《彰化二林溪"奇觀"! 死蜥放水流、死蜥吊樹頭!?》，指出很多人到當地用（空氣）槍射殺綠鬣蜥，卻不收屍，任其發臭，有的在溪水中載浮載陳、更多是高掛枝頭，景象驚悚又令人作嘔，現已吸引近6萬人點閱。

▲網紅「吳小珍」直擊二林溪流域綠鬣蜥屍體掛在枝頭的景象。（圖／吳小珍提供）

有些網友對吳小珍努力清除外來種生物的作為表示感謝，也有人罵說「你們還不趕快清一清？有能力拍片亂教，就有能力收尾」、「真心覺得他們這些想紅的獵蜥人很要不得」。

「吳小珍」受訪時回應，他們長時間在野外觀察，綠鬣蜥遭獵殺傷亡後大多陳屍草中、地上、洞穴中，不會爬到樹上，更不可能剛好整排掛在馬路邊的樹上，「分明是人為故意的！」也澄清事後的確有再去幫忙清理，但為免再被說搏版面和賺點閱，所以沒拍攝清理的過程。

▲民眾獵殺綠鬣蜥後卻未清理屍體，衍生二次公害。（圖／吳小珍提供）

彰化縣農業處表示，前年起即以中央（林務局）補助的經費，委託彰化縣野鳥學會以「精準蹲點捕捉」方式進行綠鬣蜥移除的工作，成效顯著，據屏科大專業團隊的全國性調查，彰化去年族群密度已受到控制並下降。

而針對這次二林溪流域出現多具綠鬣蜥屍體的情形，彰化農業處指出，野鳥學會在現場確實發現零星未清理的死蜥，未來遇到類似狀況也同樣會做移除，避免民眾觀感不佳。

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