風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵二隊接獲線報，有男子自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥，非但在校外吸收中輟生，甚至還向朋友的女友恐嚇索討10萬元，對方不從就將人帶往山區「剃頭」，還向另名男子恐嚇要借錢，對方不給就找小弟持斧頭、刀械砍殺對方。

警方調查，23歲的陳姓男子，平時以竹聯幫神武堂風麒會大哥自居，主要吸收中輟生當幫派成員，警方日前前往攻堅，除了逮捕陳姓男子之外，另外還抓獲8名小弟，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇以及殺人未遂罪嫌送辦。

▲警方訊後將陳嫌等9人依照組織、恐嚇以及殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳姓大哥獲知朋友被22歲的陳姓前女朋友騙「感情錢」，隨即仗義挺身而出，向友人的陳女開口威脅，還聲稱「你前男友花很多錢在你身上」，要陳女把錢還出來，最後還開口要價10萬元。

最後陳女拿不出10萬元，還找來旗下小弟，將其強押至文山區的1處空地，除了圍毆之外，甚至還拿剃頭刀、剪刀幫陳女「剪頭髮」，最後陳女友人發現，隨即帶其報警。

▲陳嫌向王姓男子借錢未果，竟找人持刀當街砍殺對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓大哥行徑更囂張，還向20歲的王姓男子伸手要借幾千元，甚至還嗆聲「拿個幾塊錢來擋一下，不借就拿刀捅你」，對方不給陳男就找小弟當街持斧頭、刀械砍殺對方，造成王男四肢、腹部多處刀傷。

警方日前兵分多路進行搜索，逮捕陳姓大哥以及8名小弟，其中還包含3名未成年少年，還查扣球棒、摺疊刀、手機等相關證物。

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