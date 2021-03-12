　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵二隊接獲線報，有男子自稱竹聯幫神武堂風麒會大哥，非但在校外吸收中輟生，甚至還向朋友的女友恐嚇索討10萬元，對方不從就將人帶往山區「剃頭」，還向另名男子恐嚇要借錢，對方不給就找小弟持斧頭、刀械砍殺對方。

警方調查，23歲的陳姓男子，平時以竹聯幫神武堂風麒會大哥自居，主要吸收中輟生當幫派成員，警方日前前往攻堅，除了逮捕陳姓男子之外，另外還抓獲8名小弟，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇以及殺人未遂罪嫌送辦。

▲▼警方訊後將陳嫌等9人依照組織、恐嚇以及殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方訊後將陳嫌等9人依照組織、恐嚇以及殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，陳姓大哥獲知朋友被22歲的陳姓前女朋友騙「感情錢」，隨即仗義挺身而出，向友人的陳女開口威脅，還聲稱「你前男友花很多錢在你身上」，要陳女把錢還出來，最後還開口要價10萬元。

最後陳女拿不出10萬元，還找來旗下小弟，將其強押至文山區的1處空地，除了圍毆之外，甚至還拿剃頭刀、剪刀幫陳女「剪頭髮」，最後陳女友人發現，隨即帶其報警。

▲▼警方訊後將陳嫌等9人依照組織、恐嚇以及殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳嫌向王姓男子借錢未果，竟找人持刀當街砍殺對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓大哥行徑更囂張，還向20歲的王姓男子伸手要借幾千元，甚至還嗆聲「拿個幾塊錢來擋一下，不借就拿刀捅你」，對方不給陳男就找小弟當街持斧頭、刀械砍殺對方，造成王男四肢、腹部多處刀傷。

警方日前兵分多路進行搜索，逮捕陳姓大哥以及8名小弟，其中還包含3名未成年少年，還查扣球棒、摺疊刀、手機等相關證物。

下午茶派對必備

【其他新聞】

餐酒館3度遭「蟲襲+潑漆」損失2百萬　闆娘：疑與離職員工糾紛有關

3醉男五木區續攤...車沒停酒店前怒踹代駕　他怒撂3人逆轉戰局

ET快訊
超大咖女神現身汐止黃昏市場！網驚呼：想巧遇
手機有這10款App快刪　恐盜銀行帳戶
獨／17歲高中生在家自學投資　狂滾1500萬資產

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

再不起床老師要親親囉！5歲男童疑賴床　幼兒園女師挨告性騷擾

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

停車場巧遇前女友被討5000欠債　瘋狂騎士秒暴衝連她媽一起撞

辣椒女摃上喇叭男！街頭擂台2男1女參賽　擋道起風波酒醒不告了

雙槍大叔落網！長相老實真相狠　暗營錢莊借3萬年利息3萬6

東港高中營養午餐中毒擴大！164人就醫　潘孟安：餐廳立即停業

缺錢也要養毛小孩！他「縮骨功」潛寵物店削6萬「Kitty貓」露餡

「國家級網軍」爆性侵！女下屬告男長官硬上　真相竟因她有新歡

快訊／6天連2起墜橋！國6「橋聳雲天」1男23F高墜亡…一旁留有遺書

「黑人集團」要角暴力討債　3貧民被逼「自願賣賢」當奴工

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

再不起床老師要親親囉！5歲男童疑賴床　幼兒園女師挨告性騷擾

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

停車場巧遇前女友被討5000欠債　瘋狂騎士秒暴衝連她媽一起撞

辣椒女摃上喇叭男！街頭擂台2男1女參賽　擋道起風波酒醒不告了

雙槍大叔落網！長相老實真相狠　暗營錢莊借3萬年利息3萬6

東港高中營養午餐中毒擴大！164人就醫　潘孟安：餐廳立即停業

缺錢也要養毛小孩！他「縮骨功」潛寵物店削6萬「Kitty貓」露餡

「國家級網軍」爆性侵！女下屬告男長官硬上　真相竟因她有新歡

快訊／6天連2起墜橋！國6「橋聳雲天」1男23F高墜亡…一旁留有遺書

「黑人集團」要角暴力討債　3貧民被逼「自願賣賢」當奴工

年薪200萬！超爽工作「正常上下班、見紅就休」　他曝1原因想離職

陳文茜健康再亮紅燈！　錄影前微血管破裂「半條腿一片紫黑」

「中國地圖遮台灣」南韓動畫被迫下架　微博網友暴氣：我寶島呢？

甩婚變陰霾　江宏傑錄《玩很大》崩潰「呆萌樣」曝光

邪惡肉燥＋爆漿半熟蛋！新竹深夜貨車魯肉飯　必搭無刺虱目魚肚湯

前世界武術冠軍鄺淯銘涉警民衝突　判6個月監禁選手生涯終結

再不起床老師要親親囉！5歲男童疑賴床　幼兒園女師挨告性騷擾

統一獅公布整體加薪12％　林安可加薪最多

風麒會強押弱女上山凌虐「剃頭」　只因她和黑幫小弟「切了」

接軌後疫情時代　時力籲鎖定企業數位轉型

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

硼砂毒害國二女同學！她嗆：我未滿18不會有罪

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

下硼砂動機曝光！國二女怒：搶我朋友…她被退群吐真相

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

水壺注硼砂　下毒女曝光秒轉學

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

前空姐燒傷波及靚臉　老公被潑油縱火面臨截肢

更多熱門

相關新聞

北市掃黑逮7首惡　查扣改造槍枝、毒品

北市掃黑逮7首惡　查扣改造槍枝、毒品

北市警方從2月底開始至3月初，針對黑幫暴力討債、恐嚇取財等情事進行強力取締執法，共計查獲7件組織犯罪案，其中有竹聯幫、天道盟等7名治平對象以及數十名幫眾到案。

竹聯大哥任統促黨要角　涉暴力討債被捕

竹聯大哥任統促黨要角　涉暴力討債被捕

影／桃園黑幫搶地盤開槍砸店　警全力掃蕩

影／桃園黑幫搶地盤開槍砸店　警全力掃蕩

天道盟搶竹聯地盤　開戰2天轟22槍

天道盟搶竹聯地盤　開戰2天轟22槍

9古惑仔伏擊！北市街頭囂張追砍原因曝

9古惑仔伏擊！北市街頭囂張追砍原因曝

關鍵字：

黑幫竹聯幫風麒會神武堂

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面