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親手種下「神樹神花」　原民學童植樹兼理解自身傳統文化

▲久美民族小學學童在植樹節前夕種下鄒族神樹和神花種苗。（圖／林務局南投林管處提供）

▲久美民族小學學童在植樹節前夕種下鄒族神樹和神花種苗。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

今天是植樹節，南投林區管理處昨（11）日前往南投信義鄉的久美民族小學，與師生共同種下象徵鄒族精神的「神樹」雀榕和「神花」金草石斛蘭，以及應景的山櫻花，讓原民下一代了解自身傳統文化內涵，也期盼推廣植樹綠美化、落實環境教育。

久美民族小學鄒族和布農族比例為1：4，這次植樹活動由學童親手種下神樹雀榕（鄒族語yono）和神花金草石斛蘭（鄒族語fiteu）開始；南投林管處處長李政賢和校長田春梅，也率眾人一起種下對傳統農事具有重要意義的山櫻花，獲得全校師生熱烈掌聲。

▲久美民族小學學童在植樹節前夕種下鄒族神樹和神花種苗。（圖／林務局南投林管處提供）

▲久美民族小學學童在植樹節前夕種下鄒族神樹和神花種苗。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處解釋，在鄒族文化中，神樹雀榕是天神降臨並回到天上的天梯，族人進行迎神祭時，勇士就砍下茂盛的樹枝，讓天神從天梯下來；神花金草石斛蘭則是作為神聖標記，鄒族人認為「戰神認得這個標記，這樣才能參加儀式」。

▲鄒族神樹雀榕。（圖／林務局南投林管處提供）

▲鄒族神樹雀榕。（圖／林務局南投林管處提供）

▲鄒族神花金草石斛蘭。（圖／林務局南投林管處提供）

▲鄒族神花金草石斛蘭。（圖／林務局南投林管處提供）

至於山櫻花，田春梅指每年二月至三月間山櫻花綻放，就表示原住民要展開小米播種祭了，花期與傳統農事息息相關，他勉勵小朋友們要了解怎樣種樹，並了解為什麼要種樹。

李政賢表示，南投林管處也協助規劃久美校園圍牆周邊建置綠籬植物，並提供魚池苗圃的黃梔花、台灣赤楠、厚葉石斑木等原生種樹苗，以期豐富校園綠色生態，做為師生環境教育的最佳教材基礎。

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