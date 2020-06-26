嘉市原住民族教育資源中心揭牌　將推三梯次鄒族部落親子一日遊





▲嘉市原住民族教育資源中心揭牌 將推鄒族部落親子一日遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府原住民族教育資源中心於輔仁中學舉行揭牌儀式，在鄒族傳統舞蹈和歌聲中，熱鬧揭開序幕，現場並請鄒族大頭目為儀式進行祈福，未來將結合學校、社區、部落與原鄉資源擴大原民教育服務，讓嘉義市原民教育邁向新的里程碑，同時並規畫推出三梯次的鄒族部落親子一日遊，使親子從體驗參與當中，增進對原民文化有更多的瞭解。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市是一個多元尊重包容的民主聖地，最重視文化教育，今天來到輔仁中學，特別要感謝長期耕耘這塊園地的校長及教育團隊，尤其是董事長及董事會的支持，造就非常多優秀的人才。他們長期在原住民族的教育投入非常多的心血，51年創校，52年就有原住民孩子們來就學，到83年甚至還成立特色專班，這樣的設立比起相關的法令還早，這需要長期耕耘。今天成立原住民族教育資源中心，特別感謝校長擔任中心的主任，把資源做更多的整合，投入教育、文化、科學及生活，讓更多人認識原住民族，透過多元、尊重、平等的教育方式，讓嘉義市的孩子更有福氣。

黃敏惠強調，這是為了教育而成立的中心，而輔仁中學長期耕耘下來，現在有許多原住民孩子們甚至回到山上做產業推廣，希望資源中心的成立，讓每一個人都能夠善加利用。同時她並請原住民委員會教育文化劉維哲處長及王美惠立委加以協助，由於嘉義市為雲嘉南觀光休閒的消費中心，希望透過將此打造成更有深度及廣度的教育資源中心，幫助更多的原住民孩子。

▲嘉市原住民族教育資源中心揭牌 將推鄒族部落親子一日遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

輔仁中學李國榮校長指出，原住民族教育資源中心規劃位於輔仁中學南棟教學大樓2樓，設置了1間教學教室及1間文物陳列室；教學教室可作為提供族語教學及教師研習場地，配有1台電腦、推拉式黑板及內嵌式顯示器1台以及課桌椅共30組；至於文物陳列室，則作為展示原民服裝飾品及文物資料、相關書籍展示空間，共設置9組展示架及資料櫃2組，共有73本原民文化書籍，且為提供都會與原鄉學生學習及體驗原民文化場域，以鄒族生活文物及狩獵工具為主題，共有80件展示品展出中。他並指出，今年原教中心推動的重點目標包括推動中小學鄒族語課程，提供原住民族學生族語文學習環境，以及透過辦理教師多元民族文化研習，為嘉義市國中小學教師建立多元族群之文化觀念，以推展相關活動於校園中，此外也規劃了三梯次的鄒族部落親子一日遊，使親子從體驗參與當中，增進對原民文化有更多的瞭解。

▲現場表演鄒族傳統舞蹈 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為配合揭牌儀式，市長黃敏惠身穿一襲鄒族傳統女性服飾至原住民族教育資源中心參觀，其中的文物陳列室，不但展示原民服裝飾品及文物資料，並提供鄒族生活文物及狩獵工具。當中不但有獵槍、竹弓、箭，還有傳統趕鳥器、傳統童玩及相關飲食器物等。黃敏惠市長不但駐足欣賞並嘗試拉弓，同時也把玩木頭陀螺，體驗原住民族的傳統文化。

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