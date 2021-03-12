好想交女友！純情男「拉衣求認識」挨告　一句話救了他

記者黃翊婷／綜合報導

阿剛（化名）因為想認識異性，今年1月10日在南投體育場伸手碰觸美美（化名）的衣服，結果被南投警分局依《社會秩序維護法》裁罰。不過，美美在接受警方詢問時曾否認遭到性騷擾，最終導致案件大逆轉，阿剛也獲得南投地院簡易庭裁定不罰。

▲南投體育場。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，阿剛因為想要結交異性友人，今年1月10日傍晚6時許前往南投體育場，並走在美美後方，接著徒手碰觸對方的衣服，但沒有觸及身體。美美發現後立即轉身喝斥，等到阿剛離開現場，她才前往南投警分局報案。

阿剛到案之後，對於上述行為皆坦承不諱，也深感後悔，隨後就被警方依《社會秩序維護法》第63條第1項第6款移送裁罰。不過，南投地院簡易庭認為，阿剛當時並未蒙面、偽裝，顯然與法條的要件不符，加上美美接受警詢時曾說出一句，「因為我當時全身包住，對方也認不得我是誰，怎麼可能對我性騷擾」，可見女方當時雖然心生害怕，但沒有客觀事證可以證明男方有危害安全之虞。

法官接著表示，全案看下來僅能認定阿剛年紀尚輕，對於追求他人的手段欠缺妥適的觀念與技巧，才會在交朋友的過程中嚇到他人，衡量他的行為並未危害社會安寧與公共秩序，最終裁定不罰。