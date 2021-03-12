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部桃案863傳一家7口！護理師壓力大到哭　無法親送媽媽心留遺憾

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院群聚造成21人確診，其中護理師案863一家7口染疫，婆婆（案907）不幸過世。其他6名家人日前痊癒出院，護理師的溫姓丈夫坦言，被隔離期間最難過的事情，是無法處理母親的後事，當下心中真的非常難過、無助，後來是在里長、桃園市政府的協助下，才順利完成母親的後事。

▲▼部桃一家7染疫護理師全家福照曝光，公公坐輪椅全家康復已出院。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲案863一家人與陳時中合照。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同）

溫姓丈夫向《自由時報》表示，妻子自民國82年起就在部桃服務，原本再過幾年就要退休，沒想到卻發生這樣的事，壓力大到常常一個人偷哭，「堵到了，沒法度（台語，遇到了，沒辦法）！」家人染疫之後，陸續接受隔離治療，他最難過的是無法親自處理母親的後事，又不敢對外求助，當下真的非常無助，幸好有里長和市政府的幫助，才順利辦完後事；至於有無受到鄰居、親友排斥，他坦言「還不至於啦」，家人出院後的生活、工作也都已經陸續回到常軌。

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醫福會執行長王必勝11日在臉書PO文透露，案863一家7口染疫，婆婆（案907）不幸過世，喪禮期間家人都還在隔離，受創很深，其中案863痊癒後，仍繼續待在隔離病房照顧公公，一共在裡面待了40幾天，很孝順，也真的很辛苦。

▲▼部桃一家7染疫護理師全家福照曝光，公公坐輪椅全家康復已出院。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲案863的公公（坐輪椅）也已經康復出院。

「當大家逐漸淡忘這事件，可是陳指揮官沒有忘。」王必勝說，在這家人全都痊癒出院後，陳時中在百忙之中還是主動指示要去他們桃園家中拜訪慰勉，談話中可以發現這家人恢復良好，也都陸續返回工作崗位，「老先生也非常開心部長來訪。」

王必勝認為，常有人疑惑為何台灣防疫可以做得那麼好，最大的原因就是因為台灣人互相挺、互相幫忙、互相關心，這也是「Leave no one behind」的精神。

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